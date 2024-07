CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eğitim sorunlarının konuşulacağı partisinin Eğitim Maratonu etkinliğinin TBMM'nin yanındaki Milli Egemenlik Parkı'nda yapılmasına “parkı hayvanseverler ele geçirecek” gerekçesiyle izin verilmediğini söyledi.

Özel, “Sen Meclise hayvanları katledecek, öldürecek, zehirleyecek bir düzenlemeyi getir, buna isyan edenler, sesini duyurmaya çalışanlar koşsun Ankara'ya gelsinler; 'Milli Egemenlik Parkı'nı hayvanseverler ele geçirmesin.' Hepimiz hayvanseveriz, hepimiz o canların önünde kendimizi siper etmeye hazırız” dedi.

CHP, eğitim alanında yaşanan sorunlara dikkat çekmek amacıyla Ankara'nın Çankaya ilçesindeki Anıtpark’ta halka açık 'Eğitim Maratonu' etkinliği gerçekleştirdi.

24 saat sürecek Eğitim Maratonu'nun açılışını yapan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “Cumhuriyet tarihinin en sorunlu Milli Eğitim Bakanının sorunlara nasıl sorun kattığını ve hepimizin evlatlarının, çocuklarının ortak geleceği, dolayısıyla ülkenin ortak geleceğini nasıl heba edildiğini, nasıl risklerin barındırıldığını, konuşacağımız bir süreci başlatmak üzere buradayız. Bu kürsü Meclisin yanı başına kurulabilecekken dün akşam saatlerinde İçişleri Bakanının ve Ankara Valisinin talimatlarıyla parkın etrafını bariyerlerle çevirdiler. Milli Egemenlik Parkı'na kurulacak bu kürsüyü geldik Anıtpark'a kurduk ve 24 saat boyunca buradan eğitim politikalarıyla ilgili söylenmesi gereken ne varsa her şey buradan söylenecek” dedi.

“Karşımızdaki zihniyet sözden korkmaktadır”

Özel, barışçıl, bilimsel, çözüm öneren bir eylemliliği, bir etkinliği dahi devletin polisine, kanunsuz emirler vererek, anayasaya aykırı emirler vererek engellemeye çalışan bir zihniyetle karşı karşıya olduklarını söyledi.

CHP grubunun, “hayvan hakları yasası” adını taşıyan “katliam yasasına” ve kadının soyadını istediği gibi belirlemesi ve kullanmasının önündeki dayatmaya karşı kırmızı alarmda olduğunu ifade eden Özel şunları ifade etti:

“Dertleri bahaneleri; 'Oraya hayvanseverler geldi. Burayı ele geçirecekler. Burayı bırakmayacaklar. Sizin için açarsak onlar da kalır.' Kalsın zaten. Sen Meclis'e hayvanları katledecek, öldürecek, zehirleyecek bir düzenlemeyi getir, buna isyan edenler, sesini duyurmaya çalışanlar koşsun Ankara'ya gelsinler; 'efendim Milli Egemenlik Parkı'nı hayvanseverler ele geçirmesin.' 'Milli egemenlik' demek milletin dediğinin olması demektir. Bir kişinin, bir zümrenin, bir partinin söylenilmemesini istediği, konuşulmasını istemediğinin konuşulmasının engellenmesine zaten 'milli egemenlik' demiyoruz. Ona diktatörlük diyoruz, ona keyfi yönetim diyoruz, ona tek adam rejimi diyoruz. Bu kurtulunması gereken bir zihniyetken, bunu yerleştirmeye ve buna anlayış göstermemizi bekliyorlar. 'İçeride havyan hakları konuşuluyor, hayvanseverler gelip eylem yapmasın.' CHP olarak kim hakkını arıyorsa ki hayvanseverlerin orada tek başına yürüttükleri bir mücadele değil; hepimiz hayvanseveriz, hepimiz o canların önünde kendimizi siper etmeye hazırız. Meclis'te de mücadele vermekte, sokakta da mücadele vermektedir. Karşımızdaki zihniyet sözden korkmaktadır, müzakereden korkmaktadır, karşımızdaki zihniyetin bildiği şey sözün karşısına bariyer koymaktır, düşüncenin karşısına polis dikmektir. Tartışmanın yerine tartaklamayı tercih eden bu zihniyeti CHP, aklıyla, yüreğiyle, zihniyle ve bedeniyle dize getirecektir.”

“Türkiye'nin dört bir yanından eğitimciler gelecek”

Özel, programın, yarın saat 10.00’a kadar devam edeceğini belirterek, “Buradaki kürsüye her dakika, her saniye birileri çıkacak. Milli eğitimin sorunlarını, eğitim politikalarının sorunlarını konuşacak. Sendikalar gelecek. Sendikaların sayın genel başkanları gelecek. Eğitim emeklilerinin hakları ve milli eğitim politikalarına yönelik kurumsal görüşlerini dile getirecekler. Türkiye'nin dört bir yanından eğitimciler gelecek. 10 dakika ayrılan sürede ömrü boyunca verdiği emek, mücadele, yaptığı bilimsel çalışmaları bu kürsüden kayda geçirmek üzere buraya gelecekler. Onlar konuşacaklar. Veliler konuşacak. Eğitim alanında örgütlü dernekler konuşacak, sivil toplum kuruluşları konuşacak ve her saat başında yine bu Milli Eğitim Maratonu'nu hayata geçirilmesi için büyük emek veren Fuat Özçağdaş, yardımcıları ve bu konuda birlikte çalıştıkları geniş ekibi katkılarıyla bu kürsüde olacaklar” dedi.

“PİSA sınavına girdiğinde ortalamamız sondan ikinci”

Özel, tarikatlar ve cemaatler kavgası olduğunu söyleyerek, “Her köşe başını hangimiz tutalım, bunları nasıl yapalım, müfredata kendi zihnimizdeki zehri nasıl akıtalım? O kitaplar üzerinden bu zehri Anadolu'ya, Trakya'ya nasıl yayalım? Böyle olunca maalesef çocuk AK Parti'linin çocuğu da olsa, CHP'linin de, MHP'linin de, İYİ Partilinin de, DEM'linin de, hangi görüşten olursa olsun dünyada PİSA sınavına girdiğinde ortalamamız sondan ikinci. Tüm yeteneklerde, tüm yetkinliklerde, bu coğrafyanın zeki evlatları dünyada normalde aşık atamayacak akranlarının her alanda gerisinde. Sebebi ne? Sebebi o çocuklar değil, doğru imkanlar yaratıldığında o çocukların neler başardığını görüyoruz. Ama eğitim sistemi, okul öncesinden başlayıp lisansüstü ve akademik kariyer süreçlerine kadar sürekli çağın gerisinde, eksikliklerle dolu bir süreci Türkiye'de yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.