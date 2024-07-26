CHP lideri Özgür Özel, CHP yüzde 35,4 ile yine birinci parti AKP yüzde 31 küsur bir oyla ikinci parti olduğunu söyledi.

CHP Bursa İl Başkanlığı'nda konuşan Özgür Özel, Panorama TR Araştırma Şirketi'nin yaptığı anketin sonuçlarını açıkladı. Özgür Özel, geçen aya göre CHP’nin oyununun yarım puan arttığını, AKP yarım puan kaybettiğini ifade etti.

Özel, “CHP yüzde 35,4 ile yine birinci parti AKP yüzde 31 küsur bir oyla ikinci parti. Yerel seçimlerdeki 1,8'lik farkı her ay istikrarlı bir şekilde arttırarak şu anda dört puana çıkarmış durumdayız” dedi.

Temmuz ayının anket sonuçlarını paylaşan Özel, "İstanbul'da muhalefetin adayları dörde beşe bölünmüşken yüzde 23 alarak İstanbulu kazandılar. CHP tek başına yüzde 51 oy alarak İstanbul'u kazandı. Temmuz ayının anketleri açıklandı. Allaha şükür hiçbirinde ikinci parti olmadık" diye konuştu.