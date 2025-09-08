CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP 102. yıl dayanışma etkinliğinde yaptığı konuşmada, CHP İstanbul İl Başkanlığı binasının polis ablukasına alınmasına tepki gösterdi. Özel, partilileri ve demokratları İstanbul’daki “baba ocağı” Atatürk’ün evine sahip çıkmaya çağırdı.

CHP İstanbul İl Başkanlığı polis ablukasında

CHP İstanbul Gençlik Kolları’nın çağrısı sonrası çok sayıda çevik kuvvet ekibi CHP İstanbul İl Başkanlığı binasına yönlendirildi. Binaya giden yollar kapatılırken, CHP’li yöneticiler ile polis arasında kısa süreli tartışmalar yaşandı.

Özgür Özel'den CHP'lilere mesaj

CHP 102. Yıl Dayanışma Konseri’nde konuşan Özel, partilileri ve demokratları İstanbul’daki “baba ocağı”na davet etti:

“Buradan, sözümün ve sesimin eriştiği bütün demokratları, bütün CHP’lileri İstanbul’daki baba ocağına, Atatürk’ün evine sahip çıkmaya davet ediyorum.”

Partililer tepkili

Özel’in çağrısının ardından CHP üyeleri ve vatandaşlar il binası önünde toplandı. Polis ablukasına tepki gösteren partililer, İstanbul’un çeşitli ilçelerinden ıslık, düdük ve tencere sesleriyle destek verdi.

"Son uyarımdır"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Bu partiyi Kurtuluş Savaşı'nda kurulduğunu bilmeyenler saldırılarına devam ediyorlar. İstanbul İl Başkanlığı ki partimizin İstanbul'daki baba evidir. O baba evi ki tapusu ne bana ne Özgür Çelik'e aittir, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e aittir. Şu anda baba evimizi polis kuşatması altına alanlara, çevik kuvveti İstanbul İl Başkanlığımızın önüne getirenlere, bu kanunsuz emirleri verenlere yazıklar olsun.

Şunu bilsinler ki, CHP'yi savunmak Cumhuriyet'i savunmak. CHP'ye saldırmak Cumhuriyet'e saldırmaktır. Cumhuriyet'e saldıranlara karşısında bizler çelik gibi irademizle, korkusuzca 102 yıl önceki azim ve kararlılıkla duracağız. Korkmuyoruz, teslim olmayacağız. Buradan, sözümün ve sesimin eriştiği bütün demokratları, bütün CHP’lileri İstanbul’daki baba ocağına, Atatürk’ün evine sahip çıkmaya davet ediyorum.

AK Parti yargısı eliyle oraya oturtulmaya çalışanlara, polis marifetiyle kardeşi kardeşin karşısına dikmeye çalışanlara, buradan sesleniyorum. Tarihi bir yanılgı içerisindesiniz. Mahcup olacaksınız. Bu hatadan dönün. Mustafa Kemal'in partisinin üyelerine yakışan şekilde davranın. Son uyarımdır"