İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İZDOĞA ve İZENERJİ'den atılan işçiler, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile dün ziyaret ettiği CHP İzmir İl Başkanlığı'nda görüştü. Özel'in işçilere, "Ne bizim ne sizin suçunuz var. Alım yaptılar. Hepinizi tek tek geri alacağız, süreç biraz uzun. Bizi yıpratmazsanız biz sizi zaten biliyoruz" dediği ifade edildi Görüşmeye İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın da dahil olduğu belirtildi. Özel ile görüşmeye giden heyette yer alan eski İZDOĞA işçisi Umut Taşdelen, kendilerine ilk etapta Özel'e mektup yazmalarının teklif edildiğini ancak bunu kabul etmeyerek birebir görüşme istediklerini ifade etti. Özel'e, 18 gündür muhatap bulamadıklarını ifade ettikleri sırada Tugay'ın araya girerek, "Dün görüştük ya arkadaşlar" dediği belirtildi. Tugay'dan görüşme sırasında pazartesi günü için randevu aldıklarını ifade eden Taşdelen, "80 kişilik listeden 1 kişi dahi alınmazsa işe başlamayacağız" dedi. Özel'e mektup da yazdıklarını kaydeden Taşdelen, işlerine geri dönene kadar eyleme devam edeceklerini kaydetti.

İşçilerinin mektuplarında, "Sayın Özgür Özel biz İzenerji ve İzdoğa şirketlerinde çalışırken işten atılan işçileriz. Belediye başkanımız sayın Cemil Tugay'a işimizi istiyoruz dediğimizde 'Elimden bir şey gelmez' dedi. Bugün size ulaşmak için hazırlık yaptığımızı duyan CHP İl yönetimi bizimle hiç temas kurmamışken, sizinle görüşmemizi engellemek için bize "Siz bugün bir şey yapmayın ben sizin işinizi çözeceğim" dedi. Sayın Özel hepimiz çalıştığı süre boyunca görevinin başında olan canla başla hizmet etmeye çalışan işçilerdik. Fazlalık olmadığımız gibi çalıştığımız birimlerde personel sayısı yetersizdi. Bizim talebimiz net işimize dönmek istiyoruz, işimize dönene kadar mücadelemizi sürdüreceğiz" ifadelerine yer verdi.