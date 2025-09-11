CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 19 Eylül Cuma günü İzmir’e gelecek. Özel, programı kapsamında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın kızı Defne Tugay’ın nikah törenine katılacak.
Çeşme’de nikah töreni
Cemil Tugay’ın kızı Defne Tugay, 19 Eylül Cuma günü hayatını birleştirecek. Nikah töreni, saat 19.00’da Çeşme’deki Swiss Otel’de gerçekleştirilecek.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, törene katılmak üzere İzmir’e geleceği ve kentte bazı temaslarda da bulunabileceği öğrenildi.
