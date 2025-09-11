Özgür Özel, sabah saatlerinde İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen kooperatif soruşturması kapsamında yapılacak davanın ilk duruşmasını takip edecek, ardından ise İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın kızı Defne Tugay’ın nikah törenine katılacak.

Kooperatif Davasının İlk Duruşması

İzmir gündemini uzun süredir meşgul eden kooperatif soruşturmasında eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ve eski İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya tutuklu olarak yargılanıyor.

Davanın ilk duruşması, 19 Eylül Perşembe günü İzmir’de yapılacak. Özgür Özel’in, parti yönetimi ve İzmir teşkilatıyla birlikte duruşmada hazır bulunarak yargılanan partililere destek vereceği öğrenildi.

Duruşmadan Nikah Törenine

Duruşmanın ardından Özel, aynı gün akşam saatlerinde İzmir’in turizm merkezlerinden Çeşme’ye geçecek. CHP Genel Başkanı, Başkan Cemil Tugay’ın kızı Defne Tugay’ın Çeşme Swiss Otel’de gerçekleşecek nikah törenine katılacak.

Özel’in İzmir programının hem siyasi hem de sosyal açıdan büyük önem taşıdığı belirtilirken, CHP tabanının davaya yoğun ilgi göstermesi bekleniyor.