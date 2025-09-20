CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin 22'nci Olağanüstü Kurultayı öncesi önceki genel başkanlar Kemal Kılıçdaroğlu, Hikmet Çetin ve Murat Karayalçın’ı telefonla arayarak kurultaya davet etti. Kurultay, yarın Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde yapılacak.

Özgür Özel, Kılıçdaroğlu'nu davet etti

CHP Genel Merkezi’nden edinilen bilgilere göre, Özgür Özel, partisinin 22'nci Olağanüstü Kurultayı için hazırlıklarını sürdürüyor. Kurultaya katılacak olan önceki genel başkanlar Kemal Kılıçdaroğlu, Hikmet Çetin ve Murat Karayalçın’a telefonla ulaşarak onları davet etti.

Kurultay yarın düzenlenecek

CHP'nin 22'nci Olağanüstü Kurultayı, yarın Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde düzenlenecek. Bin 127 kayıtlı delegenin oy kullanabileceği kurultay, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayacak. İlk olarak kurultay başkanlık kurulu seçimi yapılacak. Ardından, Genel Başkan Özgür Özel’in açılış konuşması gerçekleşecek. Genel Başkan, Parti Meclisi (PM) üyeleri ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyeleri hakkında güven oylaması yapılacak. Sonrasında ise Genel Başkan, PM üyeleri ve YDK üyeleri için ayrı ayrı seçim yapılacak.