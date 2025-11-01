CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Erdal İnönü anma etkinliğinde yaptığı konuşmada, Kürt ve Alevi sorunlarının çözümünün Meclis komisyonlarında ele alınması gerektiğini vurguladı.

Özel’den Kürt ve Alevi sorunlarına vurgu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye Sosyal Ekonomik ve Siyasal Araştırmalar Vakfı (TÜSES) tarafından düzenlenen Erdal İnönü’nün 18’inci ölüm yıldönümü anma toplantısında konuştu. Özel, Kürt ve Alevi sorunlarının Türkiye siyaseti açısından önemine değinerek, çözümün Meclis komisyonlarında ele alınması gerektiğini belirtti.

“Kürtler ‘Sorunum var.’ diyorsa Türkiye’de Kürt sorunu vardır. Aleviler ‘Sorunum var.’ diyorsa Türkiye’de Alevilerin sorunu vardır. Siyasetin görevi, onların sorunlarını çözene kadar onları dinlemek ve çözüm üretmektir.”

Özel, Erdal İnönü’nün siyasete katı kurallarla değil, yaşam biçimiyle önemli etkiler bıraktığını söyledi. İnönü’nün başarılı bilimsel geçmişine rağmen siyasette sorumluluk alma ihtiyacı duyduğunu vurgulayan Özel, İnönü’nün mizah ve espri yeteneğiyle siyaseti anlaşılır ve etkili bir şekilde yürüttüğünü aktardı.

Ayrıca, Türkiye’de cinsiyet kotasının önemine değinen Özel, CHP olarak İnönü’nün uyguladığı yüzde 20 kotayı daha yukarı taşıdıklarını ifade etti.

Özel, kendisinin ve önceki CHP liderlerinin Kürt meselesinin çözüm yerinin Meclis komisyonu olduğunu vurguladığını belirtti:

“İlk genel başkan olarak kürsüye ilk çıktığımda söyledim: Kürtler ‘Sorunum var’ diyorsa Türkiye’de Kürt sorunu vardır. Siyasetin görevi, sorunları çözene kadar onları dinlemek ve çözüm üretmektir. Bunun için Meclis’te birileri açısından bambaşka alan olarak tarif edilebilecek komisyonu önemsiyoruz.”

Özel, “Masadan kalkacak mısınız?” sorularına karşı her zaman kararlı durduklarını belirtti ve söz konusu masa fikrinin CHP tarafından ortaya konduğunu ifade etti.

Oraya yapıcı katkılar verdiklerini ifade eden Özel, şöyle devam etti:

"İşlevsizleştirildiğinin farkındayız, eleştirilerimizi dile getiriyoruz. Ama Tayyip Erdoğan kendi çizdiği çerçevede bize yer yok diye istediği kadar uğraşsınlar, o komisyonun dışında kalmak, bu sürecin dışında kalmak, tarihin yanlış tarafında durmak bizim işimiz değil. İlk sorulduğunda söylemiştim, tarihin doğru tarafında durma sorumluluğumuz var. Ne kadar acı çekiyorsak, ne kadar zulme uğruyorsak, ne kadar baskı görüyorsak görelim. Çözerlerse çözerler, çözmezlerse gelecek ilk sandıkta CHP, kurulduğu gün olduğu gibi, 31 Mart gecesi olduğu gibi, bütün anketlerde olduğu gibi gelecek ilk sandıkta da Türkiye'nin birinci partisi olacaktır. Bugün katkı sağlamaya çalıştığı sorun, demokratik yollarla çözülürse katkı sağlayacaktır. Eksik kalırsa, eksiklerini tamamlayacaktır. Hiç çözülmezse hiç şüpheniz olmasın iktidara geldiğinde çözecektir."

Programda konuşan Sevinç İnönü ise eşi Erdal İnönü'nün kişisel yönlerini ve evlenme süreçlerini anlattı.

Toplantıya, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın ve bazı vatandaşlar da katıldı.