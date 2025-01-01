Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa Şehzadeler Belediyesi’nin yeni Spil Çocuk Evi’nin açılışını gerçekleştirmek üzere yarın kente geliyor. Açılış, 2 Ocak Perşembe günü saat 13.00’te Çarşı Mahallesi’nde düzenlenecek.

Şehzadeler’de yeni bir sosyal proje daha

Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, Spil Çocuk Evi’nin açılışıyla ilgili yaptığı açıklamada, sosyal belediyecilik anlayışını kent genelinde güçlendirdiklerini vurguladı. Durbay, "Çocuklarımız ve çalışan annelerimizin hayatını kolaylaştırmak için yeni bir projeyi daha hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Aile dostu bir belediye olarak, bu tür hizmetlerin devamı gelecek" dedi.

Çocuklara ve ailelere yönelik hizmetler

Spil Çocuk Evi, özellikle çalışan annelere destek sağlamak ve çocukların sosyal gelişimlerini güçlendirmek için tasarlandı. Çocuk Evi’nde, modern eğitim materyalleri ve güvenli bir ortamla çocukların gelişimine katkı sağlanması hedefleniyor.

Özgür Özel’den destek mesajı

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel’in katılımıyla gerçekleşecek açılış, Manisa’daki sosyal projelerin önemine dikkat çekmeyi hedefliyor. Belediye Başkanı Durbay, Manisalıları açılış törenine davet ederek, "Bu projenin kentimize hayırlı olmasını diliyorum" diye aktardı.