Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Mersin'de gerçekleştireceği açılış töreni öncesi önemli açıklamalarda bulundu. Mersin'de partisinin il başkanlığını ziyaret eden Özel, şehirdeki seçim başarılarına vurgu yaparak, yaklaşan seçimler öncesi büyük bir sürpriz yapacaklarını ifade etti.

"Mersin halkı seçimini yapmış durumda"

Özel, "Mersin'de kimi aday gösterelim diye düşünmeye gerek yok, Mersin halkı zaten çoktan seçimini yapmış durumda" diyerek, Mersin'deki aday belirleme sürecine değindi. CHP lideri, Mersin'de gerçekleşecek olan ve detayları henüz paylaşılmayan bu büyük başlangıcın, Türkiye genelinde yeni bir mesajın başlangıcı olacağını belirtti.

Saat 15'te büyük sürpriz açıklanacak

Bugün saat 15.00'te büyük bir açılış törenine katılacağını belirten Özel, "Orada Türkiye gündemine dair ne varsa konuşacağız. Hatta orada uzun süredir beklenen bir başlangıcı yapacağız. Bir büyük sürpriz yapacağız. 2 Ocak günü kendi memleketimde, Manisa'da yılın ilk mitingini, ilk toplantısını yapmıştık. Ardından Ardahan'da, Kars'ta, Sarıkamış'ta, Erzurum'da, dün Konya'nın Cihanbeyli'sinde, Ereğli'sinde halkımızla buluştuk. Bugün Mersin'de ziyaretlerimiz olacak, çalışmalarımız olacak. Ama saat 15.00'te Mersin'den Türkiye'ye yeni bir mesajımız, bir başlangıcımız olacak. Herkesin o meydana gelmesini istiyorum. O meydanda bütün Türkiye'ye vereceğimiz mesajı ve bir önemli başlangıcı hep beraber gerçekleştirmeyi umuyorum" ifadelerini kullandı.

Özel ayrıca, partisinin Mersin'de 31 Mart seçimlerinde elde ettiği başarılardan dolayı memnuniyetini dile getirirken, Mersin halkına ve parti çalışanlarına teşekkürlerini iletti. CHP Genel Başkanı, açılış töreninde yapılacak sürprizin detaylarını ise henüz açıklamadı.