CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP içindeki bazı çevrelerin normalleşme sürecinden rahatsız olduğunu dile getirdi. Özel, özellikle Sinan Ateş cinayeti ve adalet konularında önemli mesajlar verdiği röportajında, siyasi arenadaki gelişmeleri değerlendirdi.

Gazete Pencere'den Yavuz Oğhan'a röportaj veren Özel'in konuşmalarından öne çıkanlar şöyle;

''MHP'nin içinde birileri bu normalleşmeden rahatsız. Aslında MHP'de Sinan Ateş cinayetinin aydınlatılmasını istemeyen kim varsa normalleşmeden rahatsız. Çünkü normalleşmek demek ülkede siyasilerin görüşmesi kadar adaletin tecelli etmesine de engel olunmaması anlamını taşıyor.

''AKP-MHP İLİŞKİSİ 15 TEMMUZ GÜNÜ SOKAKTA KURULDU''

Kuralların işlemesi, hukukun işlemesi. Maalesef AKP MHP ilişkisi, zaman zaman hani diyorlar ya 15 Temmuz günü sokakta kuruldu. Dün en son dayanamadık söyledik. MHP'nin internet sitesinde vatandaşlara 15 Temmuz’da sokağa çıkmayın tavsiyesi hala var. Burada şunu da söyleyeyim. Benim çağrımla meclis açıldı. Biz meclise gittik. MHP'den ilk gelenler bize de dediler ki kardeşim ne işiniz var burada? Bizi de sürüklediniz peşinizden. Çünkü hiç niyetleri yoktu onların o zaman meclise gelmeye.

Erdoğan diyor ki; ‘4 yıl seçimsiz dönem’. Muhalefetin hemen erken seçim yapabileceği bir meclis aritmetiği yok. Erdoğan diyor ki; 4 yıl. Bence 1-2 yıl zor gider. Ama bu insanların bir bayram daha geçirecek durumları yok. Benim buradaki yaklaşımım bu. Bunun için görüşeceğiz. Yoksa 22 yıllık ekonomi programına niye ortak olayım? MHP işte ortak ben de dedim ki; ortağını bize ittirme.''

Devlet bahçeli'nin 'ittifak' açıklaması ile ilgili;

''Sadakat var, tehdit var, destek var, kırgınlık ifadesi var. Metinde yok yok. Her isteyen istediği yerden okusun. Ağır Rusça romanlar olur böyle. Bir sayfasını çevir çevir oku. AK Parti'nin içine mesaj var. Yöneticilerine mesaj var. Erdoğan'a mesaj var. Kendi tabanına mesaj var. Ama bir yandan da, ‘Aman ha, köprüleri atmadık. Sen bizi bıraksan da biz seni bırakmayız” diyor. Yani siyasi platonizm de var işin içinde. Aslında aramız bozuk ama dön bana kimse ayıramaz bizi diye bir şey de var yani. Herkes ittifakına sahip çıksın. ''

ANKETLER 'ERKEN SEÇİM' İSTENMEDİĞİNİ GÖSTERİYOR

''Erken seçim sokakta konuşulursa ben buna duyarsız kalmam. Bunu söyledim. Erken seçim de talep ederiz. Ama şöyle bir duruma da düşmemek lazım. Vatandaşın bir seçim yorgunluğu var. Anketler de seçmenin çoğunluğunun erken seçim istemediğini gösteriyor. Tersine çıksa ben yarın erken seçim isterim.

Bu kafa hele hele bu hukuk tanımazlık. Bu kafayı sürdürürseniz büyük bir kriz daha patlar ve o kriz patladığında önünde kimse duramaz. O zaman da erken seçim kaçınılmaz olur. Ha bugünlerde işte Devlet Bey erken seçim çağrısı yapar mı bilmem. Onlara ben çok ihtimal vermiyorum. Ama o onun uzmanlık alanı. İttifak ortaklarını yarı yolda bırakıp erken seçim çağrısı yapmak MHP'nin geçmiş pratiğinde var. Ama biz sokağı dinlemeyi sürdüreceğiz. Günü geldiğinde erken seçim de talep ederiz. Erken seçimi talep etmek kadar yapılacak erken seçimi kazanıp Türkiye'nin önünü açmak da önemli.''