Muğla ve Aydın Büyükşehir Belediyeleri işbirliğiyle, deniz ulaşımını daha verimli hale getirmek ve yaz aylarında karayollarında yaşanan trafik yoğunluğunu azaltmak amacıyla yeni deniz otobüsü seferleri başlatılıyor. Bodrum-Turgutreis-Didim seferleri 1 Temmuz Kabotaj Bayramı’nda, Fethiye-Marmaris seferleri ise 2 Temmuz’da başlayacak.

Açılış töreni Didim'de

Açılış töreni, 1 Temmuz Pazartesi günü saat 13.45'te Didim D-Marin Yolcu İskelesi’nde CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ve Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun katılımıyla gerçekleştirilecek. Törenin ardından deniz otobüsü, Didim’den Bodrum’a ilk seferini yapacak.

Açılış seferi sırasında araştırmacı-yazar Sinan Meydan, 1 Temmuz Kabotaj Bayramı’nın tarihsel önemi hakkında bir söyleşi düzenleyecek. İlk sefer, Bodrum limanında tamamlanacak.

"Bu hizmeti başlatacak olmanın mutluluğunu yaşıyorum"

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, deniz ulaşımının Muğla için önemini vurgulayarak, “1480 km kıyı şeridine sahip Muğla’da denizden seyahati tüm vatandaşlarımıza ulaştırmak istiyoruz. 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nda bu hizmeti başlatacak olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Kara yolunda trafik yoğunluğu yaşamadan, mavi yolculuğun adresi Muğla’da eşsiz kıyıların tadını çıkarabilecekler. Tüm vatandaşlarımızı açılış törenimize bekliyoruz” dedi.

Deniz ulaşımında yeni dönem

Yeni seferler, Muğla ve Aydın’da yaşayanların yanı sıra turistler için de büyük kolaylık sağlayacak. Bodrum’dan Didim’e, Fethiye’den Marmaris’e konforlu ve hızlı ulaşım imkanı sunan deniz otobüsleri, bölgenin turistik potansiyelini de artıracak.