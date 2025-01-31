CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türk Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) ihraç edilen 5 teğmen ve 3 disiplin amirine ilişkin açıklamalarda bulundu. Diploma töreninin ardından “Mustafa Kemal'in askerleriyiz” diyerek kılıç çatan teğmenlerin ihraç edilmesini eleştiren Özel, alınan kararın, Atatürk karşıtı bir zihniyetin açık bir göstergesi olduğunu ifade etti.

Atatürk düşmanı zihniyetin yansıması olduğunu belirtti

Özel, kararın kışlaya siyaset sokan, Atatürk'e düşman zihniyetin bir sonucu olduğunu belirterek, "Bu karar, kışlaya siyaset sokan ve Atatürk'ün ilkelerine düşman olan zihniyetin dile gelmiş halidir" dedi. Özel, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin geçmişteki bağımsız ve apolitik yapısına dikkat çekerek, bu tür uygulamaların askeri disiplini ve kurumun temel değerlerini zedelediğini vurguladı.

İhraç kararı duyuruldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Yüksek Disiplin Kurulu tarafından alınan ihraç kararını duyurdu. Bakanlık açıklamasında, disipline aykırı davranışların kesinlikle tolerans gösterilmeyeceği vurgulandı. 5 teğmen ve 3 disiplin amirinin ihraç edilmesinin ardından sosyal medyada ve çeşitli platformlarda tepkiler yükseldi.

Özel'in paylaşımı şöyle:

"İktidar bugün bir utanç kararının altına daha imza attı. 'Mustafa Kemal’in askerleriyiz' diyen 5 teğmenimiz ve 3 komutanımız Türk Silahlı Kuvvetleri’nden ihraç edildi.

Karar, kışlaya siyaset sokan Atatürk düşmanı zihniyetin dile gelmiş halidir. Atatürk’ün kurduğu orduda, 'Mustafa Kemal’in askeriyiz' demek suç değildir.

Suç olan Atatürk’ün askerlerini Atatürk’ün ordusundan tasfiye etmektir. Bugün ordudan attığınız teğmenlerin Atatürkçü komutanları darbeye geçit vermedi. Ama 15 Temmuz’da darbeye kalkışanları orduya dolduran da cübbeli amiralinizi disipline sevk etmeyip emekliliğini bekleyen de sizlersiniz.

Siz tercihinizi yine yanlış tarafta kullandınız. Tören bittikten sonra edilen, içeriği Ata’ya, orduya ve vatana sadakat olan yeminden disiplinsizlik çıkmaz. Ne yaparsanız yapın.

Türk ordusunun bünyesi o kadar sağlamdır ki içine girmeye çalışan zehri püskürtür. Dönem birincisi Ebru Teğmenimizin dediği gibi: İhraç da etseniz o gençlerin göğsündeki Harp Okulu rozetini alamayacaksınız.

Ordumuza karşı bu tarihi hatayı yapmayın dedik dinlemediniz. Söz veriyoruz. İktidara geldiğimizde hiçbir kayıpları olmadan teğmenlerimizi şanlı üniformalarıyla buluşturacağız.

Bu yanlışa ortak olan kim varsa da onlardan bu kararın hesabını soracağız."