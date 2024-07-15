CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM’den özel yayınında, 15 Temmuz gibi bir gecenin bir daha yaşanmaması için herkesin üzerine düşen çok önemli sorumluluklar olduğunu hatırlatarak “Bir ülkede darbe oluyorsa millet egemenliği güçsüz demektir çünkü güç bir yerde toplandı mı herkes onu ele geçirmeye çalışıyor. Oysa güç millette oldu mu, kimse milleti ele geçiremez” dedi.

CHP lideri Özgür Özel, TBMM’de Habertürk TV’nin 15 Temmuz'a özel canlı yayınına katıldı, gazeteci Fevzi Çakır’ın sorularını yanıtladı. 15 Temmuz 2016’da Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki cuntanın gerçekleştirdiği darbe girişiminin 8. yıldönümünde değerlendirmelerde bulunan Özel, “Böyle bir gecenin bir daha yaşanmaması için herkesin üzerine düşen çok önemli sorumluluklar var. Bu binayı güçlendirmek lazım. Bu bina ne kadar güçlü olursa yani millet temsilcilerine ne kadar güvenir, temsilcileri kendilerine ne kadar güvenir, ne kadar bağımsız kararlar verebilirler, ne kadar milletin denetimi burada, bu binanın denetimi de yürütmenin üzerinde güçlü olursa her şey kolay. Bunu başarabilen ülkelerde darbenin d’si akla gelmiyor. Bir ülkede darbe oluyorsa millet egemenliği güçsüz demektir. Çünkü güç bir yerde toplandı mı herkes onu ele geçirmeye çalışıyor. Oysa güç millette oldu mu, kimse milleti ele geçiremez” diye konuştu.

"Tek yumruk olduk ama sonra kalınamadı"

Özgür Özel, 15 Temmuz gecesi yaşanan birlik ve beraberlik ruhunun ardından iktidarın yanlış adımlar attığını belirtti. "15 Temmuz gecesi tek yumruk olundu ama sonra tek yumruk kalınamadı" diyen Özel, OHAL sürecinde muhalefetin tasfiye edilmeye çalışıldığını ifade etti. "Bizden MHP'ye dönmemizi beklemeyin. Biz bambaşka bir partiyiz" diyerek iktidarın beklentilerine karşı çıktı.

FETÖ'nün devlete sızması ve iktidarın sorumluluğu

Özel, FETÖ'nün devlete sızmasında iktidarın büyük sorumluluğu olduğunu vurguladı. "Fethullah Gülen cemaatinin devlete sızmasında iktidar öyle bir alan açtı ki her yere yerleştiler" dedi. Ayrıca, 15 Temmuz gecesi Genelkurmay Başkanlığı'nı ele geçirmeye çalışan kişinin Abdullah Gül'ün yaveri olduğuna dikkat çekti.

"OHAL yetkilerini yıllarca kullanmak demokrasimize büyük yaralar açtı"

15 Temmuz sonrası başlatılan FETÖ soruşturmalarını değerlendiren Özel, 15 Temmuz darbesini araçsallaştırıp 20 Temmuz’da OHAL ilanının yanlış olduğunu söyledi. OHAL’in yıllarca sürdüğünü anlatan Özel şu ifadeleri kullandı:

“İnsanların adalete olan güveni sarsıldı. Ben darbe girişimine karışmış, ona finansman sağlamış, onun için atamalar yapmış, bürokraside bunun için konuşlanmış, o çetenin içinde olanların devletten ayıklanmasını son derece doğru buluyorum. Bunun bir başka yolu yok zaten. Ama o sırada bir karar veriliyor, ‘masumum’ diye bağırıyor adam, OHAL var diye sesini duyan yok. Orada hepimiz şunu gördük: Demokrasiye karşı yapılan bu darbeden sonra, demokrasiyi biraz askıya alıp OHAL yetkilerini yıllarca kullanmak, iktidar partisi eliyle demokrasimize, kuvvetler ayrılığına çok büyük yaralar açtı.”

"Biz ölüm korkusu yaşadık"

Darbe girişimi gecesi yaşadığı anları anlatan Özel, ölüm korkusu yaşadıklarını belirtti. "Aykut Erdoğdu ile birlikte vasiyet videosu çektik" diyen Özel, “Biz Aykut Erdoğdu ile birlikte geldik Genel Merkez’den. Helikopterlerle yolları tarıyorlardı. O sırada Aykut Erdoğdu cep telefonunu çıkardı, vasiyet videosu çekmeye başladı. Ben de bir yandan arabayı kullanıyorum, bir yandan nereye gittiğimizi, bu videoyu niye çektiğimizi ve başımıza bir şey gelirse kimi kime emanet ettiğimizi söyleyen, duygusal tarafı kuvvetli olan bir şeydi. Buraya bomba düşünce biz sığınağa indik. İki saat çıkamadık. İki saat sonra su bulmak için çıktığımda telefonum çekti. Benim sesim oraya ulaşınca kızımın çığlığını, evdekilerin ağlamasını unutamıyorum. Biz ölüm korkusu yaşadık. Onu atlatıyorsunuz ama yakınlarımızın yaşadığı korkunç bir şeydi" dedi.

"Suriye politikası ve Esad ile görüşme"

CHP'nin Suriye politikası hakkında da konuşan Özel, Esad ile görüşme taleplerinin olumlu karşılandığını belirtti. "Birkaç gün önce resmi talebimizi yaptık" diyen Özel, Türkiye'nin güvenliği için komşularıyla el sıkışmanın önemine vurgu yaptı.