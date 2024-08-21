CHP Genel Başkanı Özgür Özel, geçtiğimiz günlerde evinde yaşadığı merdivenden düşme kazasının ardından sosyal medyada yayılan iddialara yanıt verdi. Kazanın ardından ortaya atılan, “ayağından vurulduğu” ve “alkollüyken düştüğü” yönündeki haberler, kamuoyunda geniş yankı buldu. Bu iddiaların ardından, Özel röntgen filmlerini paylaşarak durumun gerçek yüzünü açıkladı.

Röntgen filmleriyle gerçekler ortaya çıktı

Röntgen filmlerini kamuoyuyla paylaşan Özgür Özel, sosyal medyada yürütülen kampanyaların gerçek dışı ve ahlak dışı olduğunu belirtti. Özel, "Bu yalanların FETÖ bağlantılı hesaplar tarafından yayılmakta olduğunu ve kasıtlı olarak boyutlandırıldığını" ifade etti. Sosyal medyada bu iddialarla ilgili başlatılan kampanyanın amacının, kendisi ve partisinin itibarını zedelemek olduğunu vurgulayan Özel, bu tür yalanlara karşı dikkatli olacaklarını ve bu gündemlere teslim olmayacaklarını söyledi.

Ortopedist Prof. Dr. Tarık Yazar’dan detaylı açıklama

Röntgen filmlerini inceleyen Ortopedist Prof. Dr. Tarık Yazar, Özgür Özel’in parmak kemiklerinde kırıklar bulunduğunu doğruladı. Yazar, "Özgür Özel’in röntgenlerinde parmak kemiklerinde kırıklar mevcut. Açık bir yara olmaması bir şans. Bu tür yaralanmalarda dışarıya kan akışı olmadığını ve iyileşmenin genellikle daha hızlı gerçekleştiğini belirtebiliriz," dedi. Prof. Dr. Yazar, tedavi sürecinin uygun şekilde başlatıldığını ve iyileşmenin üç aya kalmayacağını söyledi. Ayrıca, röntgendeki durumun 'şanslı kırık' olarak değerlendirildiğini ve iyileşme sürecinin olumlu olduğunu ekledi.

Özgür Özel, kazanın ardından sosyal medyada yayılan iddialara karşı açıklama yapmanın kendisine "zül" olduğunu belirterek, bu tür iddiaların, gerçek sorunlardan uzaklaşmak amacıyla yapıldığını ifade etti. Özel, “Bu gündemlerle ilgilenmeyecek, ülkenin gerçek sorunlarına odaklanacağız. Bizim önceliğimiz, memleketin sorunlarına çözüm üretmek olacaktır,” dedi. CHP lideri, partinin ve kendi çalışmalarının şeffaf bir şekilde devam edeceğini ve bu tür yalanlara karşı mücadelenin süreceğini vurguladı.