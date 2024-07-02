Sivas’ta 2 Temmuz 1993’te Madımak Otelini’nin yakılması sonucu katledilen ve faiileri serbest bırakılan 33 aydın ve sanatçı için anma yürüyüşü ve tören düzenlendi.

Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfını ziyaret ettikten sonra yürüyüşe katılan Özgür Özel, davanın zaman aşımına uğramasına tepki göstererek “Bu insanlığa karşı işlenmiş bir suçtur. Verilen istinaftan dönmelidir” dedi.

Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı önünde bir grubun ve Pir Sultan Abdal Kültür Vakfı önünde bir grubun toplanıp birlikte başlattığı Sivas Katliamı'nda yaşamını yitirenlerin anıldığı yürüyüşe CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'dan oluşan CHP heyeti ile Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu da katıldı.

"Böyle insanlık suçları işlenmemesi için mücadele ediliyor"

Düzenlenen yürüyüşte “Sivas’ı unutma, unutturma”, “Sivas’ı yakanlar AKP’yi kuranlar”, “Eşit yuttaşlık hakkımız engellenemez”, “Haklıyız, haklıyım, kazanacağız” sloganları atıldı.

“Burada bulunan kimse bugün için değil yarınlarda bir daha böyle insanlık suçları işlenmemesi için mücadele ediyor” diye söze başlayan CHP lideri Özgür Özel, “Türkiye acılarını unutmayıp bunu 31 yıldır sürdürdükleri için Soma’daki annelere ilham oldukları için Türkiye’de adaletsizliğin haksızlığın karşısında kim varsa onların mücadelesine güç verdikleri için teşekkür ediyoruz. Unutmayın ki acıları üzerinden birbirlerine bağlı olanlar suçları üzerinden birbirine bağlı olanları eninde sonunda yenerler. Çünkü bizim bağımız gerçek bağdır. Çünkü suçunu örtbas etmeye dayalı değil acılar üzerinden kurulan bağdır” dedi.

"Bu insanlığa karşı bir suç; istinaftan bozma kararı bekliyoruz"

Sivas Katliamı’na ilişkin firari üç sanığın yargılandığı son davada geçen yıl çıkan karara göre . mahkeme heyeti davanın düşmesine karar verdi. Firari sanıklar Murat Sonkur, Eren Ceylan ve Murat Karataş'ın yargılandığı davada ise savcı 30 yıllık zamanaşımı süresinin dolduğu gerekçesiyle davanın düşürülmesini talep etmişti. Madımak katliamının “insanlığa karşı işlenmiş bir suç olduğunu” hatırlatan Özel şu ifadeleri kullandı:

“Davanın bütün kilometre taşlarını ifade etmek yarım saatimizi alır. Bu davanın zaman aşımına uğratıldığını utmayalım. Ama bu insanlığa karşı işlenmiş bir suçtur. İstinafa aşmasında temyiz aşamasında, bunun bir insanlığa karşı işlenmiş bir suç olduğu vurgusuyla istinaftan bozma kararı bekliyoruz. Burada 31 yıl önce 15 bin kişi vardı ancak çok az kişi 150 kişi yakalandı pek azı ceza aldı. Yedi tane firarinin alman iki tanesinin Suudi Arabistan vatandaşı olduğunun, birinin aranırken İBB’de çalışıyor olduğunu, bir tanesinin Emniyet müdürlüğünün 500 metre ilerisinde ikamet ettiğini hatırlamak gerekir. Burada hayatını kaybeden hepimizin ailelerinin büyüğüdür. O davadan o gün buradan canlı kurtulan kişilerinde travmalarını unutmadık.”