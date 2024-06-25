İktidarın 22 yıllık yanlış ekonomi politikaları sonucu ortaya çıkan enkazın ardından geçen ay büyük ümitlerle tasarruf paketi açıklandığını anımsatan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında tasarrufun olmadığını, israfın tüm hızıyla devam ettiğini açıkladı.ANKARA (İGFA) -CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

Konuşması öncesinde Osmaniye'nin Dereli köyünden gelen 3 genç kız ile eski Kalkınma Bakanı Müslüm Doğan'a CHP rozeti takan Özel, "Türkiye'nin en büyük, birbirini ve ülkesini en çok seven, Türkiye'nin en köklü ailesi Cumhuriyet Halk Partisi mensubu olduğunuz için ne kadar sevinsek, ne kadar gurur duysak azdır. Çünkü bu ailenin babası Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür." diye konuştu.

Özgür Özel, iktidarın 22 yıllık yanlış ekonomi politikaları sonucu ortaya çıkan enkazın ardından geçen ay büyük ümitlerle tasarruf paketi açıklandığını kaydetti.

Açıklanan tasarruf paketininin 100 milyar liralık olduğunun altını çizen Özel, "Bir yandan 'emekçinin, memurun servisini kaldıralım, öğretmeni atamayalım tasarruf ederiz, emekliye zam vermeyelim, asgari ücrete iyileştirme yapmayalım, tasarrufa ihtiyaç var.' diyorlar ama temsil ve tanıtma giderleri bir ay öncesine göre 7 kat yani 350 milyon lira, haberleşme gideri de 150 milyon lira artmış. Haberleşme ve temsil ağırlama giderleri yarım milyar lira. Yani 100 milyar lira tasarruf edecek olanlar bir ay içinde iki kalemde yarım milyardan fazla israfa gitmişler. Bir yıl öncesine göre taşıt kiralama giderleri yüzde 80, kamu binaları kiralama giderleri yüzde 170 artmış. Bir ayın sonunda dönüp baktığınızda tasarruf yok, bütün hızıyla israfa devam var." değerlendirmesinde bulundu.

https://twitter.com/herkesicinCHP/status/1805606418684252645

Geçen yıl Merkez Bankasının 800 milyar lira zarar ettiğini, Kur Korumalı Mevduat (KKM) uygulamasına 1,2 milyar lira verildiğini, kamu-özel işletmelerine üç yılda 675 milyar ödeneceğini ve bütçeden bu yıl sadece faize 1,3 trilyon lira ödeneceğini anlatan CHP Genel Başkanı Özel, "Tarihin en büyük kaynak transferini düşünün. Yoksullardan alıp zengine verdikleri KKM, büyük ve muhteşem tasarruf paketinin 12 katı ve hiçbiri gerçekleşmiyor. Gerçekleşen yine israf, yine masraf, yoksullaşan yine vatandaş, zenginleşen yine yandaş." diye konuştu.

Ev kiralarına yüzde 20 stopaj getirileceğini ve bu oranın ev sahiplerinden alınacağını kaydeden Özel, şöyle devam etti:

"Her ev sahibi olan artık zengin değil. Belki onun kirasıyla geçiniyor. İşsiz, yoksul dünya kadar insan var. Nerede görülmüş stopajı ev sahibinin verdiği? Siz yüzde 20 stopajı getirin. Bugün büyükşehirlerde ortalama kira 20 bin lira. 24 bin lira olmazsa gelin kardeşinize, burada hesabını bana sorun. Sen stopaja yüzde 20 getirdin mi? 20 binlik evi şöyle kiraya verecek. 20 bin artı stopaj. Türkiye'de stopaj böyle işlemiyor mu? Kim nereye özensiz, göstermelik bir şekilde vergi getiriyorsa aslında yine garibanın sırtına yükü yüklüyor."

Özgür Özel, partililere 30 Haziran'da Kocaeli'de düzenleyecekleri mitinge katılmaları çağrısında bulundu.