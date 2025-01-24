Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, 32 yıl önce katledilen gazeteci-yazar Uğur Mumcu ve 24 yıl önce suikast sonucu öldürülen eski Diyarbakır Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan için anma mesajı yayımladı.

Özel, gazeteci yazar Uğur Mumcu'yu da katledilişinin 32. yılında özlemle andığını belirterek, "Cumhuriyet gazetesi yazarı Uğur Mumcu'yu katledilişinin 32'nci yılında özlemle anıyorum. O tuğlaların çekileceği, o duvarın yıkılacağı, altında derin devletin bir daha kalkmamak üzere kalacağı aydınlık yarınları birlikte inşa edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Özel, diğer paylaşımında “Bir suikast sonucunda şehit olan Diyarbakır Emniyet Müdürü Gaffar Okkan'ı ölümünün 24'üncü yılında saygı ve minnetle anıyorum” ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet gazetesi yazarı #UğurMumcu'yu katledilişinin 32'nci yılında özlemle anıyorum.



O tuğlaların çekileceği,

O duvarın yıkılacağı,

altında derin devletin bir daha kalkmamak üzere kalacağı aydınlık yarınları birlikte inşa edeceğiz. pic.twitter.com/oPFhblrcWF — Özgür Özel (@eczozgurozel) January 24, 2025