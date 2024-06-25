CHP Genel Başkanı Özgür Özel partisinin grup toplantısında konuştu. Konut kiraları, deprem bölgesindeki kira yardımının sonlandırılması konularına değinen Özel, “Konut kirasında yüzde 125 yıllık artışla, Türkiye Avrupa şampiyonu oldu. Şimdi yüzde 20 stopajı ev sahibinden alacağız diyorlar. Her ev sahibi zengin değildir. Tek geliri ev kirası olan insanlar var” dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında CHP'ye katılan Osmaniye'nin Dereli Köyü'nden kadınlar adına Elif Patlar, Ayşenur Tek ve Sıla Bolatkıran'a parti rozetini taktı. Eski Kalkınma Bakanı, 25 ve 26'ıncı dönem HDP Milletvekili Müslüm Doğan da CHP'ye katıldı. Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Özel, konut kiralarındaki artışa dikkat çekti. Kirada Türkiye’nin Avrupa şampiyonu olduğunu vurgulayan Özel, şunları ifade etti:

“Konut kirasında yüzde 125 yıllık artışla, Türkiye Avrupa şampiyonu oldu. Herkes önlem aldı. Bizimkiler önlem alamadı enflasyon fırladı. Beğenmediğin Macaristan'da bu artış yıllık yüzde 12. Avrupa'da ise yıllık artış yüzde 3-4 düzeyinde. Biri çıkıyor diyor, Avrupa Birliği'ne girmek varken Şangay İşbirliği'ni öneriyor. Şimdi yüzde 20 stopajı ev sahibinden alacağız diyorlar. Her ev sahibi zengin değildir. Tek geliri ev kirası olan insanlar var. Yüzde 20 stopaj getirirse size söylüyorum, o evin kirası 24 bin TL olacak.”

Tasarruf paketine tepki

Özel, hükûmetin uyguladığı tasarruf paketi eleştirdi. Temsil ve tanıtma giderlerinin yedi kat artmasına tepki gösteren Özel, “Açıkladıkları tasarrufun tümünü yapsalar 100 milyar TL. Yani bu yılın bütçesini binde 9'u, yüzde 0,9'u, yüzde bir değil. Yani tasarruf dedikleri yüzde 1 değil. Ama bir yandan emekçinin, memurun servisini kaldıralım, öğretmeni atamayalım tasarruf ederiz, emekliye zam vermeyelim, asgari ücrete iyileşme yapmayalım tasarrufa ihtiyaç var. Ama bakın ne oldu biliyor musunuz? Daha bir ay geçti. Temsil ve tanıtma giderlerine baktık. Bir ay öncesine göre yedi kat artmış. 350 milyon TL artmış. Haberleşme gideri bir ayda 150 milyon TL yazmış. İkisinin toplamı yarım milyar. Yani 100 milyar tasarruf edecek olanlar şimdiden bir ay içinde iki kalemde yarım milyardan fazla israfa gitmişler” dedi.

“İsraf bütün hızıyla sürüyor”

“Taşıt kiralama giderleri bir yıl öncesine göre yüzde 80 artmış. Azalmamış artmış. Kamu binaları kiralama giderleri bir yıl öncesine göre yüzde 160 artmış. Yani bir ayın sonunda dönüp baktığınızda tasarruf yok. Bütün hızıyla israfa devam sürüyor” diyen Özel şunları söyledi:

“Geçen yıl Merkez Bankası 800 milyar TL zarar etti. Yapılacak tasarrufun tam sekiz katı. Kur Korumalı Mevduata 1,2 trilyon verdiler tasarrufun 12 katı. Kamu özel işletmelerine üç yılda 675 milyar ödeyecekler tasarrufun altı katı. Bütçeden bu yıl sadece faize 1,3 trilyon ödenecek öngörülen tasarrufu 13 katı. Yani tarihin en büyük kaynak transferini düşünün yoksullardan alıp fakire verdikleri Kur Korumalı Mevduat o büyük ve muhteşem tasarruf paketinin 12 katı ve hiçbiri gerçekleşmiyor. Gerçekleşen yine israf yine masraf, yoksullaşan yine vatandaş zenginleşen yine yandaş.”

“Deprem bölgesinde hayat hâlâ çadırda sürüyor”

CHP lideri Özgür Özel, deprem bölgesindeki kira yardımının sonlandırılmasına da tepki gösterdi. 6 Şubat depreminin üzerinden 16 ay geçmesine rağmen Malatya'da bir arpa boyu yol alınmadığını, kentin geceleri bir hayalet kente dönüştüğünü, hayatın konteynerlarda, çadırlarda sürdüğünü dile getirdi. Özel, şöyle konuştu:

“Depremin ardından Türkiye'ye bir yılda 650 bin konut sözü verenler neredeyse bir buçuk yıl oluyor 79 bin konut yaptılar. Yani bir yılda konutlar elinizde diye oy alanlar bu sözün yüzde 12'sini tuttular. Çok önemli bir kısmı köy evleridir. Rakama gelince Malatya'daki ortalama yüzde 6.7. Yani Malatya'ya gidiyorsunuz depremde evini kaybeden 100 kişiden 94'ü sokakta, çadırda konteynerde görüyorsunuz. Ayrıca deprem bölgesinde büyük bir barınma krizinin yanında mart ayında bundan sonra her ay 15-20 bin konut teslim edeceğiz diyenlerin şu ana kadar üç ayda bütün şehirlerde sadece iki bin 500 konut teslim etiklerini dikkatinize sunarım.”

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile CHP Genel Başkanı Yalçın Karatepe’nin görüşmesine değinen Özel, “Fevkalade karşılıklı nezaket içinde geçen doğru dilin kullanıldığı ama maalesef aynı dilin konuşulamadığı bir görüşmeydi. Biz o görüşmede şunu söyledik bu krizin müsebbibi toplumun kırılgan kesimleri değil. Bu krizi emekçiler, emekliler, çiftçiler, fındık üzüm çay üreticisi yaratmadı. Bu krizi esnaf hiç yaratmadı. Bu krizi çok bilen anlayış yarattı” dedi.

“Geçinemiyoruz” mitingine davet

Özel, yurttaşları 30 Haziran Pazar günü yapılacak “Geçinemiyoruz” mitingine davet etti. “Sesimizi duyurmaya geliyoruz” diyen Özel, şu ifadeleri kullandı:

“Asgari ücret 17 bin TL, açlık sınırı 20 bin TL, çay üreticisi Rize'den, buğday üreticisi Edirne'den, Adana'dan seslendi 'geçinemiyoruz' diye. Ne yapacağız, madem kimse anlamıyor, o zaman hepinizi Kocaeli'ne 30 Haziran'da bekliyoruz. Çaya buğdaya zammı almak için bütün geçinemeyenleri Gebze'de bekliyoruz. Sesimizi duyurmaya geliyoruz.”