Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay ile birlikte Manisa'nın Kuyumcular Çarşısı'nda esnafları ziyaret etti.

Özel ve Durbay, esnafa destek sözü verdi

Manisa’ya Şehzadeler Belediyesi Spil Çocuk Evi’nin açılışı için gelen Özgür Özel, açılışın ardından Başkan Durbay ile çarşı esnafının sorunlarını dinleyip taleplerini değerlendirdi. Ziyaret sırasında esnaflarla samimi sohbetler gerçekleştiren Özel, esnafın ekonomideki kritik rolüne dikkat çekerek, destekleyici ve esnaf dostu politikaların önemini vurguladı.

Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, belediye olarak her zaman esnafın yanında olduklarını ve onların ihtiyaçlarına yönelik sürekli çözümler üreteceklerini ifade etti. Esnaf ziyaretinin ardından, Kuyumcular Çarşısı sakinleri, hem Özgür Özel’e hem de Başkan Durbay’a teşekkürlerini ileterek sorunlarını doğrudan yetkililere aktarma fırsatını buldukları için memnuniyetlerini dile getirdi.

Yerel yönetim ve esnaf arasındaki iletişim güçlendi

Özgür Özel ve Gülşah Durbay’ın esnaf ziyareti, hem esnafın moral bulmasına hem de yerel yönetim ile vatandaşlar arasındaki iletişimin güçlenmesine katkı sağladı.