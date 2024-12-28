CHP Genel Başkanı Özgür Özel, babasını kaybeden CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'ya taziyelerini sunmak ve cenaze törenine katılmak üzere Malatya'ya geldi.
Babası Hüseyin Ağbaba’yı kaybeden Veli Ağbaba’ya destek ziyareti
Bir süredir tedavi gören Hüseyin Ağbaba, 88 yaşında hayatını kaybetti. Vefat haberinin ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel, akşam saatlerinde Malatya’ya gelerek Ağbaba ailesine taziye ziyaretinde bulundu.
Cenaze törenine katılacak
Hüseyin Ağbaba için yarın Şehir Mezarlığı’nda düzenlenecek cenaze törenine katılacak olan Özgür Özel, Veli Ağbaba’ya başsağlığı dileklerini iletti.
Kaynak: İHA