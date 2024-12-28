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Hüseyin Ağbaba için yarın Şehir Mezarlığı’nda düzenlenecek cenaze törenine katılacak olan Özgür Özel, Veli Ağbaba’ya başsağlığı dileklerini iletti.

Bir süredir tedavi gören Hüseyin Ağbaba, 88 yaşında hayatını kaybetti. Vefat haberinin ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel, akşam saatlerinde Malatya’ya gelerek Ağbaba ailesine taziye ziyaret inde bulundu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel , babasını kaybeden CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba 'ya taziyelerini sunmak ve cenaze törenine katılmak üzere Malatya'ya geldi.

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