Bugün Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda ifade veren İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, hakkında açılan iki soruşturmanın merkezindeydi. İmamoğlu’nun ifadeye çağrıldığı gün, aynı zamanda CHP içinde cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışmalarının yoğunlaştığı bir döneme denk geldi.

Mansur Yavaş’tan İmamoğlu’na Destek

İmamoğlu'na destek vermek amacıyla, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve pek çok CHP'li, adliyede hazır bulundu. Ancak asıl dikkat çeken gelişme, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, İmamoğlu’na siyasi yasak gelmesi halinde adaylık süreciyle ilgili Mansur Yavaş’a yaptığı açıklama oldu. İddiaya göre, Özel, Yavaş’a “Ekrem Bey’e yasak gelirse, tek adayımız sensin” dedi.

"Yasak gelirse adayımız sensin"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de yakından takip ettiği süreçle ilgili de dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı (ABB) Mansur Yavaş'a CHP lideri Özel'in "Ekrem Bey'e yasak gelirse adayımız sensin" dediğini söyledi.

Özel'in Yavaş'a ön seçim için çağrıda bulunduğunu öne süren Fatih Atik şunları söyledi:

"Özgür Özel ön seçim konusunda sohbet ederken Mansur Bey'e 'Eğer Ekrem Bey'e yasak gelirse tek adayımız sensin. O yüzden bu ön seçime katılmalısın' demiş."