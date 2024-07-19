Gaziantep'te 51 kişinin hayatını kaybettiği Furkan Apartmanı davasında üç sanığa verilen beraat kararı büyük yankı uyandırdı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bu kararın herkesi derinden üzdüğünü belirtti. Özel, Furkan Apartmanı davasında ve diğer tüm deprem davalarında mağdur ailelerin yanında duracaklarını ve adaletin sağlanması için hukuki mücadelenin devam edeceğini vurguladı. 

Editör: Büşra Babur