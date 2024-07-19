Gaziantep'te 51 kişinin hayatını kaybettiği Furkan Apartmanı davasında üç sanığa verilen beraat kararı büyük yankı uyandırdı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bu kararın herkesi derinden üzdüğünü belirtti. Özel, Furkan Apartmanı davasında ve diğer tüm deprem davalarında mağdur ailelerin yanında duracaklarını ve adaletin sağlanması için hukuki mücadelenin devam edeceğini vurguladı.

Gaziantep'te 51 kişinin yaşamını yitirdiği Furkan Apartmanı davasında 3 sanığa verilen beraat kararı hepimizi derinden üzmüştür.



Adalet tecelli edene kadar Furkan Apartmanı davasında ve diğer tüm deprem davalarında ailelerin yanında hukuku talep etmeye devam edeceğiz. İYİ Parti Lideri: "Kıbrıs'ı savunmak için elimizden geleni yapacağız" July 19, 2024