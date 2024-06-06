CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Narlıdere Belediye Başkanı Erman Uzun'un jestiyle şefkat dolu bir adım attı. Yerel seçimlerin gerçekleştiği 31 Mart günü doğan ve Uzun'un hediyesi olan 4 kedi yavrusundan birini sahiplenen Özel, ona "Zafer" adını verdi.

"31 Mart anısına"

Özel, sosyal medya hesaplarından yaptığı duyuruda, "31 Mart'ta kazandığımız zaferin anısına, Narlıdere Belediye Başkanımız Erman Uzun'un hediye ettiği 4 kedi yavrusundan birini sahiplendik. Adını 'Zafer' koyduk. Zafer, Şero ile birlikte Genel Merkez'de bizimle olacak" ifadelerine yer verdi.

Bu anlamlı adım, siyasi arenada dayanışma ve dostluğun önemini bir kez daha vurguladı. Özel'in kedi yavrusunu sahiplenerek ona "Zafer" adını vermesi, yeni başarılar için umut dolu bir adımı simgeliyor.