Özel, toplumu ayrıştırmaya çalışanların Avrupa'da aşırı sağ ideolojileri yükseltmeye çalıştığını vurguladı ve bu tehlikeye dikkat çekti. İşte Özel'in konuşmasından öne çıkan başlıklar:

Toplumsal ayrışma ve nefret söylemi

Özgür Özel, "Toplumu göçmenler ve göçmen olmayanlar, sağcılar ve solcular, farklı mezhepler üzerinden bölerek nefret üretenler, Avrupa'da güçlenerek faşizan ideolojileri hortlatmaya çalışıyorlar. Avrupa bu konuda kötü deneyimler yaşadı ama yeniden bu tehlike hortluyor" dedi.

Milli takıma yapılan haksızlıklar

Milli takıma yapılan haksızlıklara da değinen Özel, UEFA'nın verdiği haksız cezalar sonucu milli takımın kupaya veda etmek zorunda kaldığını belirtti. "Son dakikaya kadar pes etmeyen milli takımımızı ve Türkiye'nin tüm renklerini kucaklayan herkesin başarısını kutluyorum" dedi.

"Işıkları yakın kapatın" çağrısı

Özgür Özel, kürsüden yaptığı çağrıda, "Türkiye, bu akşam saat 21.00'da ayağa kalk. Eğer emekliye zam istiyorsan, asgari ücrete zam istiyorsan başlıyoruz! Işıkları yakın, ışıkları kapatın! Kendinizi gösterin" ifadelerini kullandı.