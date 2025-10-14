CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında Şenol Aslanoğlu’nun ev hapsiyle tahliyesi sonrası iktidarı “yere düşene tekme vuran bir anlayış” diye eleştirdi ve il kongresinde örgütün dayanışma kararı aldığını açıkladı. Bu konuşma, Özel’in Özgür Özel Aslanoğlu tepkisi olarak öne çıktı.

Özel: “İl başkanımızın arkasında duralım”

CHP lideri, İzmir’deki kooperatif davasında ev hapsi adli kontrolüyle tahliye edilen İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ile ilgili il kongresi kararını anlattı. Özel, kongre sürecinde örgütün “önce il başkanımızın arkasında duralım” dediğini ve örgütte birlik mesajı verildiğini söyledi.

“İlk tekmeyi o vuruyor”

Özel, konuşmasında iktidarı eleştirirken; AK Parti İzmir milletvekilinin Aslanoğlu hakkında yönelttiği ifadeleri örnek gösterdi ve “İçeri düşünce arkasında CHP ve ailesi duruyor; hapse düşene ilk tekmeyi ilk o vuruyor” dedi. Özel’in bu sert ifadeleri Özgür Özel Aslanoğlu tepkisi bağlamında medyada geniş yankı buldu.

Adli süreç ve tahliye bilgisi

Kooperatif davasında Şenol Aslanoğlu’na ev hapsi şartıyla tahliye kararı verildi; aynı davada eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in tutukluluk halinin ise sürdürüldüğü bildirildi. Bu ara karar duruşma tutanaklarında yer aldı.

Özel’in genel eleştirisi ve mesajı

Özel, yalnızca Aslanoğlu üzerinden değil, genel olarak muhaliflere yönelik uygulamaları eleştirerek “Emekliye, çalışana, belediye başkanlarına; hapse düşene yerde tekme atan bu iktidar anlayışına yazıklar olsun” ifadelerini kullandı. Özel, bu tür uygulamalara karşı mücadele etmeye devam edeceğini vurguladı.