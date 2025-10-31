CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP lideri Devlet Bahçeli’nin Cumhuriyet Bayramı törenlerine katılmamasıyla ilgili soruya “Cumhur İttifakı’nın çatlaklarıyla da ben uğraşmayayım” yanıtını verdi. Özel, “Sorunlarını kendileri çözsünler” dedi.

Özgür Özel’den “Cumhur İttifakı çatlağı” yorumu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sarıyer’de katıldığı Cuma namazı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, devlet erkanının Anıtkabir ziyaretine ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki 29 Ekim Özel Programı’na katılmamasına ilişkin soruya Özel’den dikkat çeken bir yanıt geldi.

Özel,

“Cumhur İttifakı'nın çatlaklarıyla da ben uğraşmayayım. Sorunlarını kendileri çözsünler.”

ifadelerini kullandı.

“İddianameyi yazamıyorlar, ‘yalan atmışsın’ diye tutukluyorlar”

Konuşmasında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yönelik yeni soruşturma ve itirafçı Adem Soytekin’in yeniden tutuklanması konularına da değinen Özel, sert eleştirilerde bulundu:

“Henüz iddianame yazılmamışken yeni bir suç yaratılıyor: Casusluk.

İftiranameleri birleştirip iddianame yazamıyorlar. Sıkışınca, 'Yalan atmışsın' deyip geri tutukluyorlar.”

Özel ayrıca, “Bana mesaj atıp helallik isteyen itirafçılar var. Hepsi zorla itirafçı yapıldığını ailesine, arkadaşlarına söylüyor” dedi.

“Diyanet İşleri Başkanlığı’na hayırlı olsun ziyaretine gideceğim”

CHP lideri Özgür Özel, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Cumhuriyet Bayramı paylaşımına da değinerek, “Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yapmış olduğu paylaşım kıymetlidir. Ben de Başkan’a hayırlı olsun ziyaretine gideceğim” açıklamasında bulundu.