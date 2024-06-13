CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte katıldığı Gaziler Çalıştayı'nda basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 'normalleşme' açıklamalarına göndermede bulunarak dikkat çekici bir davette bulundu.

"Cumhur ittifakı'nın sorunları onların sorunudur"

Bahçeli'nin Cumhur İttifakı'na yönelik eleştirilerine değinen Özel, "Belli ki Cumhur İttifakı'nda sorunlar var. Ancak bu sorunlar Cumhur İttifakı'nın sorunlarıdır. Bizim kimseyle bir tartışmamız, gerginliğimiz yok" dedi. Özel, Bahçeli'ye seslenerek, "Sayın Bahçeli memnun değilse, bizim ittifakımıza, Türkiye İttifakı'na katılabilir" ifadelerini kullandı.

Türkiye ittifakı'na davet

Özel, Bahçeli'nin açıklamalarına yanıt verirken, Türkiye İttifakı'nın kapsayıcılığına vurgu yaptı. "Bizim ittifakımız herkes için açık ve kapsayıcıdır. Sayın Bahçeli'yi de aramızda görmekten mutluluk duyarız" dedi. Özel'in bu açıklaması, siyaset arenasında geniş yankı uyandırdı.