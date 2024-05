CHP Genel Başkanı Özgür Özel partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

"Dış politikamızı savunmaya devam edeceğiz. Türkiye’de ana muhalefet partisiyiz ama yurt dışında Türkiye’nin partisiyiz daha da önemlisi gelecekte Türkiye’yi yönetecek iktidar partisiyiz. 17 Nisan’da Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi’nde yaptığım konuşmamda, Azerbaycan ile Konsey arasındaki gerilimin ve Azerbaycan ‘ın uğradığı haksızlığı dile getirmiş ve bu konuda üzerimize düşeni yapmak istemiştik." diyen Özel, "Her iki taraf açısından da öğretici bir süreç. Azerbaycan’ın konseyden çıkmasıyla sonuçlanmıştır. Buradan bir kez daha dost ve kardeş Azerbaycan’ın Avrupa’da yeniden temsili için CHP olarak her iki tarafa bir kez daha sesleniyoruz." ifadelerini kullandı.

İsrail saldırılarına da değindi

İsrail-Filistin savaşına ilişkin konuşan Özel, "7 Ekim’den bu yana İsrail’in Gazze’ye saldırıları çoğu kadın ve çocuk 36 bin insan ölümüne neden oldu. Uluslararası Adalet Divanı’nın ‘saldırıları durdurma’ kararına rağmen Refah bölgesinde çadır kampı bombalandı ve 40 Gazzeli daha hayatını kaybetti İsrail’in bu katliamını bir kez daha kınıyorum. Tüm dünya ülkelerinin Filistin’i kınamaya davet ediyorum. Daha önce 119 siyasi akrabamıza yazmış olduğumuz mektupla ülkelerinde iktidarda olan 24 başbakan ve cumhurbaşkanına Filistin2i tanımalarını istemiştim. Bugün siyasi akrabalarımız tarafından yönetilen Norveç ve İspanya’nın ayrıca İrlanda’nın Filistin’i tanıyacaklarını biliyor olmak bugün ilan edileceğini biliyor olmaktan büyük mutluluk duyuyorum." diye konuştu.

Gezi parkı davası

CHP lideri Özgür Özel sözlerine şöyle devam etti:

Bugün, Türkiye'nin tarihindeki en geniş katılımlı ve en barışçıl gösterilerinden biri olan Gezi Parkı eylemlerinin 11. yıl dönümü. Gezi Parkı'na yapılması planlanan topçu kışlasına karşı çıkan duyarlı vatandaşların bir araya gelmesiyle başlayan bu hareket, toplumsal duyarlılık ve çevrenin korunması adına yaşam biçimlerine yapılan müdahalelere itiraz etmek amacıyla gerçekleşti. Gezi'yi, özgürlük ve dayanışma ruhuyla selamlıyorum.

Tayfun Kahraman, Can Atalay, Çiğdem Mater ve Osman Kavala'nın hala tutuklu olduğunu belirtmek istiyorum. Sayın Bahçeli ile gerçekleştirdiğim görüşmede de ifade ettiğim gibi, arkadaşlarımızın tutukluluk halleri bir hak ihlali teşkil etmektedir ve Anayasa'ya aykırıdır. Erdoğan ve Bahçeli ile yaptığım görüşmelerde bunun hızla çözülmesini ifade ettim. Sayın Bahçeli, "Gezi'ye hassasiyet, toplumun hassasiyetleri, Erdoğan'a bu hassasiyetleri gözetmeyen diktatörlük sevdalısı" dedi. Bugün ikisi birden Gezi'ye darbe girişimi diyerek olan olaylardan sonra her biri en az 3 kez beraat eden arkadaşlarımız içerde tutulmaktadır. Tayfun Kahraman, Mine Özerden, Can Atalay, Çiğdem Mater ve Osman Kavala her birisi cezaevinde her birimizin yerinde tutulmaktadır. Esaretleri son bulmalıdır.

İliç'teki maden faciası

Erzincan, İliç'te 13 Şubat'ta altın madeninde meydana gelen toprak kayması sonucu 9 vatandaşımız hayatını kaybetti; 4'ünün cesedine ulaşıldı, 5'i için arama çalışmaları devam ediyor. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un "Belgelerde imzam yok" şeklindeki ifadesine karşın, 6 Ekim 2021'deki ÇED olumlu raporunun Bakanın oluru ve Murat Kurum'un imzasıyla verildiği belirlendi. Heyelan riskine karşı yetersiz uyarı sistemleri ve acil eylem planının olmaması nedeniyle sahadaki personelin tahliye edilmemesi asli kusur olarak değerlendirildi.

Kur Korumalı Mevduat hakkında konuştu

Hazine Bakanlığı, vergi kaçıranları tespit etmek için bir ihbar hattı kurduğunu duyurdu. Bakanlık, vatandaşlardan WhatsApp üzerinden bilgi paylaşmalarını istiyor. Bu durum, bazılarında tereddüt yaratabilir. Gerçekten vergi kaçıranları bulmak için halkın ihbarına mı ihtiyacımız var? Şimdi buradan danışman arkadaşlara sesleniyorum, WhatsApp yerine doğrudan buradan söylüyorum: Eğer gerçekten vergi kaçıranları bulmak istiyorsak, geçtiğimiz yıl servet sahiplerinin 660 milyar liralık vergisini kimin affettiğine bakmalıyız; çünkü vergi kaçıran asıl suçlu orada.

Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünkü konuşmasında dünya genelinde servet eşitsizliğinin arttığını ve fakirden zengine doğru büyük bir servet transferi yaşandığını belirtti. Bu durumu herkesin vicdanına bırakıyorum. Geçen sene 1.2 trilyon liralık Kur Korumalı Mevduatla, "Param var, dolar alacağım, ‘dolar alma faize koy, az gelirse ne olacak?’ Merak etmeyin, paranı buraya koy, kur garantisi benden, çıkarsa farkı ben ödeyeceğim." denildi. Bu para, nereden ödenecek? Garibanın cebinden. Sayın Erdoğan'ın da dediği gibi, bu uygulama ile fakirden alınıp zengine verildi. Dünya tarihinin en büyük fakirden zengine fon transferini gerçekleştiren KKM'nin arkasında kim varsa, kul hakkını yiyen de onlardır.

Sokak hayvanları konusuna değindi

Sokak köpekleriyle ilgili yaşanan güvenlik endişeleri konusunda net bir tutumumuz var. Özellikle sabah erken saatlerde camiye ya da okula giden vatandaşların güvenlik sorunu yaşaması kabul edilemez ve bu sorunun çözülmesi gerekiyor. Ancak, bu köpekleri öldürmek isteyenlere karşı açıkça konuşuyorum: 2020 yılında tüm siyasi partilerin katkıda bulunduğu hayvan haklarını koruma komisyonu çalışmaları yapıldı. Bu çalışmalar sonucunda hazırlanan raporda, hayvan popülasyonunu düşürme yöntemleri arasında öldürme ya da itlaf gibi öneriler yer almıyor. Bu rapor, hem AK Parti'nin hem de MHP'nin imzasını taşıyor. Bu nedenle, sokak köpeklerinin yaşam haklarının korunması konusunda tüm partiler ortak bir görüşe sahip.