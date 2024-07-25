Özel, iktidarın CHP’yi zora sokmak ve hizmetleri aksatmak istediğini öne sürdü

Özel, 31 Mart seçimlerinden sonra CHP’nin yönetimine geçtiği belediyelerde, AK Parti ve MHP döneminde biriken SGK prim borçlarının faiziyle birlikte ödenmesini eleştirdi. “Bu, ucuz siyaset yapma amacını güdüyor” diyen Özel, iktidarın CHP’yi zora sokmak ve hizmetleri aksatmak istediğini öne sürdü.

“Türkiye genelinde belediyelerin SGK borcu 14 milyar 699 milyon lira” diyen Özel, “En borçlu belediyeler AK Parti döneminden devraldığımız belediyeler” ifadesini kullandı. Ayrıca, “Toplu taşıma aksasın, yollar yapılmasın diyecekler. Ancak millet arkamızda” diye ekledi.

Sokak hayvanları ve emekli maaşları üzerine açıklamalar

Sokak hayvanlarıyla ilgili düzenlemeye de değinen Özel, “Çözüm katliam değil” şeklinde konuştu. Belediyelere ağır cezalar getiren düzenlemenin kaynak yaratmak yerine ceza getirdiğini belirtti ve hayvanseverleri mücadeleye devam etmeye çağırdı.

En düşük emekli maaşlarındaki düzenlemeyi de eleştiren Özel, emeklilerin alım gücündeki düşüşü vurguladı. “Emekli maaşları her ay cepten altın kaybettiriyor. Hükümet bu durumu görmezden geliyor” dedi.