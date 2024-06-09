CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir programı kapsamında Ege Belediyeler Birliği’ni ziyaret etti. Özel, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay ile Ege Belediyeler Birliği Başkanı ve Manisa Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in sinerjisine güvendiğini, her iki ismin de başarılı çalışmalar yapacağına yürekten inandığını söyledi.İZMİR (İGFA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ege Belediyeler Birliği'nin İzmir Konak’taki binasını ziyaret etti. Özel’in Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı ve Ege Belediyeler Birliği Başkanı Ferdi Zeyrek’i ziyaretinde, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper ile belediye başkanları ve milletvekilleri de yer aldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ferdi Zeyrek’in Ege Belediyeler Birliği Başkanı olarak seçilmesinin kendileri açısından onur verici olduğunu belirtti. Özel, “Yapılan seçimdeki mutabakat, tüm belediyelerin CHP'de, Ege'de olması hepimiz açısından mutluluk verici bir durum. CHP sadece kıyılara sıkışmış bir görüntüden, Ege'deki bütün belediyeleri kazanan, İç Anadolu'da çok sayıda belediye kazanan bir noktaya geldi. Hem Ege Belediyeler Birliği, hem Türkiye Belediyeler Birliği'nde, hem de Tarihi Kentler Belediyeler Birliği'nde CHP'li belediye başkanlarımız var” dedi. Özel, Dr. Cemil Tugay ile Ferdi Zeyrek’in sinerjisine güvendiğini, her iki ismin de başarılı çalışmalar yapacağına yürekten inandığını söyledi.

“Çoğulculuktan yanayız” Türkiye Belediyeler Birliği seçimini, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun kazandığını anımsatan Özel, şunları söyledi: “Orada biz AK Parti ve MHP'nin yaşattığı geçmiş pratiklerden farklı olarak, kendilerine 'Gelin herkes gücü oranında temsil edilsin' dedik. Ama AKP ve MHP kendi listelerini çıkardı. Ama biz İYİ Parti, Yeniden Refah Partisi, Dem Parti ile kurduğumuz büyük ittifakla Belediyeler Birliği’nin yönetimini kazandık. Tek başımıza da alabilirdik ama çoğulculuktan yanayız.”

“216 eksik oy aldı” Türkiye Tarihi Kentler Belediyeler Birliği Başkanlığı'na Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı aday gösterdiklerini de söyleyen Özgür Özel, “Orada CHP'nin çoğunluğu yoktu. Toplam delege sayımız 424 olmasına rağmen, Mansur bey 495 oy alarak başkan seçildi. Rakibi Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk de 221 oy aldı. AKP'nin Cumhur İttifakı adayı AKP-MHP-Büyük Birlik Partisi oylarından 216 eksik oy aldı” dedi.

“En adil şekilde yöneteceğiz” CHP Genel Başkanı Özgür Özel, açıklamasının devamında şunları söyledi: “Bu karşı taraftaki dağınıklığı ve bizim tarafta işlerin ne kadar yolunda gittiğini gösteriyor. Oysa biz burada da onlara 'Gelin birlikte olalım' dedik ama kabul etmediler. Orada da İYİ Parti, Yeniden Refah Partisi, Dem Partisi ile birlikteyiz. Çok sayıda belediyeye, Büyük Birlik Partisi, MHP, AKP'ye de teklifte bulunduk. Ama çok olan her şeyi alsın mantığında olanlar, bizim bu paylaşma teklifimizi algılayamadı. Çoğunluklarına güvendi ama bugün orada ortaya çıkan durum kendileri açısından son derece hazin. Biz en adil şekilde yöneteceğiz. Bizim yönettiğimiz kurumlar, kısa sürede Türkiye'nin en önemli yönetilen kurumlarına dönüşüyor.”

Erdoğan ile görüşmesinde gündeme getireceği konuları paylaştı Gelecek günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşeceklerini de hatırlatan Özel, “Haziran ayının sonunda asgari ücrete zam yapmamayı düşünenler, bunu bir kez daha düşünsünler. Buna çok sert ve çok net tepki vereceğiz. Yarattığınız krizin yükünü emekçilere, emeklilere yükleyemezsiniz. Buğdayda 15 lira taban fiyat bekliyoruz. Çay taban fiyatının 25 lira olarak güncellenmesini bekliyoruz. Ve bu kararların bir an önce açıklanmasını bekliyoruz” dedi.

“El ele yürümek üzere yola çıktık” Ege Belediyeler Birliği Başkanı seçilen, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek de “Seçimde delegasyonun takdiri ile şahsıma verdikleri oylar sayesinde birliğin başkanı oldum. Ege Belediyeler Birliği 127 belediyeden oluşuyor. Birliğimizde bütünlüğü sağlamak ve el ele, kol kola yürümek adına bir yola çıktık. Bu yolda bize destek veren tüm belediye başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Bugün de bizi burada onurlandırdınız. Çok teşekkür ediyorum” dedi.