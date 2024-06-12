Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e iade-i ziyarette bulundu. Ziyaret sırasında Özel, Erdoğan'a Paşabahçe'nin "Gururla" koleksiyonundan "Payidar Gondol"u hediye etti. Bu hediyenin taşıdığı anlam ise dikkat çekti.

Ziyaretin Detayları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 18 yıl aradan sonra CHP Genel Merkezi'ni ziyaret etti. Görüşme, CHP Genel Merkezi'nde saat 16.05'te başladı ve 17.34'te sona erdi. Erdoğan'ı kapıda karşılayan Özgür Özel, görüşme sonrasında da Erdoğan'a makam aracına kadar eşlik etti. Görüşmede, iki lider karşılıklı hediyeleşti.

Payidar Gondol'un Anlamı

Özgür Özel, Erdoğan'a Paşabahçe’nin "Gururla" koleksiyonundan "Payidar Gondol"u hediye etti. Bu özel obje, TBMM’nin gücünü, Atatürk’ün liderliğindeki bağımsızlık savaşının önemini, zor ulaşılan barışın değerini ve Cumhuriyetin sürekliliğini simgeliyor. 2. Meclis’in balkonundaki defne ve meşe dallarıyla süslü, ay yıldızlı görselden esinlenerek tasarlanan "Payidar Gondol", Cumhuriyet tarihimizin önemli sembollerinden biri olarak kabul ediliyor. Objenin değeri ise 4 bin 450 Türk Lirası olarak biliniyor.

Daha Önceki Hediyeleşme

Özgür Özel, Erdoğan'a 2 Mayıs'taki görüşmede de Paşabahçe'nin yine Gururla serisinden "Cumhuriyet Ateşi" isimli objeyi hediye etmişti. Bu obje, Cumhuriyetin kuruluşunun 100. yılına ithafen yalnızca 2023 adet üretilmiş ve değeri 9 bin 550 TL olarak belirlenmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hediyesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Özgür Özel'e Türkiye'nin çeşitli yerlerini temsil eden zeytinyağı ve farklı yörelerin çifte kavrulmuş lokumunu hediye etti. Bu hediyeler, Türkiye’nin zengin kültürel ve coğrafi çeşitliliğini simgeliyor.

Siyasi ve Kültürel Mesajlar Var

Liderler arasındaki bu hediyeleşme, sadece nezaket göstergesi olmanın ötesinde, derin sembolik anlamlar taşıyor. Özgür Özel'in hediye ettiği "Payidar Gondol", Cumhuriyetin ve Meclisin tarihsel önemini ve sürekliliğini vurgularken, Erdoğan'ın hediyeleri Türkiye'nin kültürel mirasına yapılan bir gönderme olarak dikkat çekti.

‘PAYİDAR GONDOL’ NE ANLAMA GELİYOR?

Erdoğan’a, Paşabahçe’nin Gururla koleksiyonundan Payidar Gondol parçasını hediye etti.

2. Meclis’in balkonundaki defne ve meşe dallarıyla süslü, ay yıldızlı görselden esinle tasarlanan Payidar Gondol, TBMM’nin gücünü, Atatürk’ün liderliğindeki bağımsızlık savaşının önemini, zor ulaşılan barışın değerini ve Cumhuriyetin sürekliliğini simgeliyor. Objenin değeri ise 4 bin 450 Türk Lirası.

Özel, Erdoğan'a 2 Mayıs'taki görüşmede de Paşabahçe'nin yine Gururla serisinden "Cumhuriyet Ateşi" isimli objeyi hediye etmişti. Cumhuriyet Ateşi yalnızca 2023 adet üretildi. Objenin değerinin, 9 bin 550 TL olduğu öğrenildi.