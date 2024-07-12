Srebrenitsa katliamının 29. yıl dönümü anma törenlerinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gönderdiği video mesajının bir kısmının kesilmesi üzerine, CHP Genel Başkanı Özgür Özel duruma tepki gösterdi. Erdoğan'ın mesajı, basına kapalı kısımdaki yayında kesildi ve bu durum Özel tarafından eleştirildi.

Özgür Özel'in açıklamaları

Özel, yaşanan sorunu anlatırken, "Kötü niyet olmadığına biz de ikna olduk ama tam Filistin'e sıra geldiğinde bir, iki cümle Filistin söylenince ve kesilince, diğer ülkelerin cumhurbaşkanları konuşmuşken, bizim Cumhurbaşkanı'mızın mesajı yarıda kesilince o konuya tepki gösterdik" ifadelerini kullandı. Özel, yetkililerden bilgi aldığını ve olayın kötü niyetle yapılmadığına ikna olduklarını belirtti.

Tepkinin sebebi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajının Filistin ile ilgili kısmında yaşanan kesinti, törendeki diğer ülkelerin cumhurbaşkanlarının konuşmalarının tam olarak yayımlandığı göz önüne alındığında, Türk delegasyonunda rahatsızlık yarattı. Özel, duruma sert tepki göstererek, "Bizim Cumhurbaşkanımızın mesajı yarıda kesilince o konuya tepki gösterdik" dedi.

Yetkililerle görüşme

Özgür Özel, yetkililerle yaptığı görüşmelerin ardından, olayın teknik bir aksaklık olduğuna ikna olduklarını belirtti. "Kötü bir niyet olmadığına ikna olmuş durumdayız" diyen Özel, yaşanan aksaklığın nedeninin anlaşılması için yetkililerden detaylı bilgi aldı.