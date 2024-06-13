MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ittifakla ilgili sözlerine yanıt veren Özel, "Belli ki Cumhur İttifakı'nda ciddi sorunlar var. Bahçeli'yi Türkiye İttifakı'na davet ediyoruz. Memleketi bu hale getirip suç ortağını bize doğru itmesinler. Bu sorunları ya çözsünler ya da bıraksınlar, biz çözeriz," dedi.

Çalıştayda Açıklama Yaptı

Özgür Özel, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte katıldığı Şehit Aileleri ve Gaziler Çalıştayı'nda gazetecilerin sorularını yanıtladı. Özel, Bahçeli'nin dün yaptığı yazılı açıklamaya ilişkin soruları değerlendirdi.

Bahçeli'yi 'Türkiye İttifakı'na davet eden Özel, şunları söyledi:

- Belli ki Cumhur İttifakı'nda sorunlar var. Cumhur İttifakı'nın sorunları Cumhur İttifakı'nın sorunlarıdır. Bizim kimseyle bir tartışmamız, gerginliğimiz yok. Ben de Sayın Bahçeli'ye bir davette bulunayım. Bahçeli ittifakından memnun değilse gelsin bizim ittifakımıza katılabilir. Gelsin 'Türkiye İttifakı'na katılsın. Bu krizi yaratan AKP ve kendilerinin birlikteliğinin sorumluluğundan kaçmayıp emekçilere ve emeklilere sahip çıkacak bir mücadeleye varsa, gelsin 'Türkiye İttifakı'na katılsın.

- Kimse bize ittifak falan önermesin. Bugünün sorumluları bunun sorumluluğunu taşıyacak. Sayın Bahçeli, şöyle bir kolaycılık yapmasın. Memleketi bu hale getirip suç ortağını bize doğru itmesinler. Bu sorunları ya çözsünler ya bıraksınlar biz çözeriz.