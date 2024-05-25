CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara Çankaya’da bulunan Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde düzenlenen Yekta Güngör Özden’e saygı etkinliğine katıldı. Gündeme ilişkin konuşan Özel, müfredat yapmanın anayasa yapmaktan önemli olduğunu vurgulayarak, "Anayasayı katılımcılıktan yapacaksan müfredatı da katılımcılıkla yapacaksın. Bu müfredatla yetişen nesiller gelecekte anayasa yapacak ya da anayasaya sadakat duyacak. Anayasayı nasıl yapıyorsan müfredatı da o şekilde yapman lazım. Almanya’nın ihracattaki başarısı, teknolojideki başarısı nereden geliyor?"

"Eğitimde 22 Yıldır İktidar Çelişiyor"

Kimsenin tartışmadığı tam bir ulusal mutabakatla ortaya konmuş bir eğitim sistemi var. Gelen sosyal demokrat değiştirmiyor, Hristiyan demokrat değiştirmiyor. Yeşiller gelince başka bir şey yapmıyor. Ama burada aynı parti iktidarda 22 yıldır ve 8. kez oturuyorlar ve baştan aşağıya eğitim reformu yapmaya çalışıyorlar. Kendileri bozuyorlar, kendileri düzeltemiyorlar. Çünkü toplumun tümünü kapsamayan, öğrenciyi dinlemeyen, öğretmeni dinlemeyen, veliyi dinlemeyen, eğitim alanında örgütlü sendikaları dinlemeyen, görmezden gelen ve sadece ve sadece benim istediğime göre bir nesil yetiştirsin diyen ki onu da başaramıyor, başaramadığını itiraf ediyor ama tekrar deniyor" dedi.

"Bu Kafanın Yapacağı Müfredattan Bir Şey Olmaz"

"Bu kafanın yaptığı müfredattan hiçbir şey olmaz" ifadesini kullanan Özel, "Daha bugün ‘eleştirilere prim vermeden yolumuza devam edeceğiz’ diyor Milli Eğitim Bakanı. Bir kere zaten işin özü şu; eğitimin sonunda eleştiriye açık bir nesil yetiştirirsen demokrat yetiştirirsin. Eleştirme kapasitesi yüksek, eleştirilmeye açık bir nesil demokrat bilsin. ‘Biz eleştirilere kulağımızı tıkacağız, bildiğimizi yapacağız’ diyor. Bu kafanın yapacağı müfredattan hiçbir şey olmaz" diye konuştu.

Etkinliğe Özgür Özel’in yanı sıra eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Yekta Güngör Özden, CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner ve yoğun sayıda vatandaş katıldı.

Özgür Özel kimdir?

Özgür Özel, 21 Eylül 1974 yılında Manisa'da doğdu. İzmir Bornova Anadolu Lisesi Almanca Bölümü ve Manisa Lisesi'nde orta ve lise öğretimini, Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nde lisans eğitimini tamamladı.

1999 yılında serbest eczacılığa başlayan Özel, Manisa Eczacı Odası'nda, 2001-2007 yılları arasında bir dönem Genel Sekreterlik ve iki dönem Oda Başkanlığı görevlerinde bulundu. Aynı yıllarda Manisa Akademik Odalar Birliği Dönem Sözcülüğü ve Başkanlığı görevlerini yürüttü. Bu dönemde Manisa Cumhuriyet Mitingi'nin düzenleyiciliği ve sözcülüğünü yaptı.

Eczacı Özgür Özel, Oda Başkanlığı döneminde hayata geçirdiği sosyal ve çevre projeleri ile çeşitli ödüller aldı.

Uluslararası Eczacılık Federasyonu, Avrupa Birliği Eczacılık Grubu, Avrupa Eczacılık Forumu gibi uluslararası örgütlere üyeliği ve Türkiye delegeliği bulunan Özel, 163 tane kongre ve konferansta yazılı ve sözlü bildiri, sunum ve panel yöneticiliği yapmıştır.

29 Mart 2009 yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi Manisa Belediye Başkan adayı olan Özgür Özel, 33. Olağan Kurultay'da ve 15. Olağanüstü Kurultay'da Cumhuriyet Halk Partisi Manisa İli Delegesi olarak görev yaptı.

2007 yılı ve 2009 yılı Aralık aylarında yapılan seçimlerde Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyetine seçildi.

Türk Eczacıları Birliği'nde bir dönem Saymanlık, iki dönem Genel Sekreterlik görevlerini yürüttü. 10.03.2011 tarihinde Milletvekili Adayı olmak üzere görevinden istifa etti.

12 Haziran 2011 tarihinde yapılan Milletvekili Genel Seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi Manisa milletvekili olarak seçildi. 27. dönem CHP Manisa milletvekili adayı oldu ve seçildi. 2011'den beri TBMM'de Manisa milletvekili olan Özgür Özel, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın ikinci tur oylamasında genel başkan seçildi.