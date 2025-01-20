CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Beşiktaş Belediyesi'ne yönelik düzenlenen operasyon sonrası İstanbul'da partisinin milletvekilleri, merkez yönetim kurulu ve parti meclisi üyeleriyle bir dizi toplantı gerçekleştirdi. Toplantılarda, CHP'nin seçim stratejisi ve gelecekteki yol haritası ele alındı.

"Ülkeyi kurtarmak istiyoruz"

Özel, toplantılarda yaptığı açıklamalarda, "2025’te sandığı getirmek ve bu ülkeyi kurtarmak istiyoruz" dedi. Partili kurmaylar, bundan sonra atılacak her adımın erken seçime yönelik olacağına dikkat çekerek, "Her şey erken seçimi hızlandırmak için olacak" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı adaylığı ve seçim stratejisi

Toplantılarda, CHP’nin cumhurbaşkanı adayının şimdiden ilan edilmesi ihtimali de gündeme geldi. Bazı milletvekilleri, bu öneriyi dile getirirken, bazıları ise bunun erken bir adım olacağını savundu. Parti kaynakları, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın adaylık sürecinin meclis kararına veya anayasa değişikliğine bağlı olduğunu, bu nedenle Erdoğan’ın seçim sürecine dair adımlar atması gerektiğini belirtti.

"Seçim bu yıl yapılmalı"

İstanbul'daki operasyonların, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik olabileceği yönündeki iddialara da değinildi. CHP kurmayları, "Adaylık süreci, olağan bir şekilde parti içi danışmalarla ve gündeme göre ilerleyecek. Seçim kararı alındığında adayımız hemen açıklanacaktır" dedi. Partililer, "Sandığı kaçırmayın, seçim bu yıl yapılmalı" diyerek erken seçim çağrısını yineledi.

“Akrep-Kurbağa Hikâyesi”

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun “Akrep-Kurbağa Hikâyesi” paylaşımlarına da değinildi. Parti içinden bazı isimler, CHP'nin her zaman sert muhalefet yaptığını vurgulayarak, "Normalleşme süreciyle dilimizin yumuşaması söz konusu değil" dediler. Ayrıca, Kılıçdaroğlu'na yakın isimler, partisinin hukuk ve adalet alanındaki eleştirilerinin arkasında olduklarını belirterek, bu süreçte nazik bir dil kullanılmasının mümkün olmadığını savundu.