Özgür Özel, gerekirse “hayatı durma noktasına getirecek” barışçıl sivil itaatsizlik eylemlerine başvurabileceklerini açıkladı.

Özel, iktidarın CHP’ye yönelik girişimlerini “hukuki darbe” olarak nitelendirerek, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Rusya’dakine benzer otoriter bir rejim kurmaya çalıştığını söyledi. CHP’nin bu planın önündeki en büyük engel olduğunu vurgulayan Özel, “Otoriter bir hükümetle karşı karşıyayız ve tek seçenek direnmek. CHP giderse, Türkiye de gider” ifadelerini kullandı.

Alt mahkemelerin seçimler konusunda karar verme yetkisi olmadığını belirten Özel, bu süreçlerin yalnızca üst yargının konusu olabileceğini hatırlattı. CHP’nin hukuka bağlı kalacağını dile getiren Özel, “Türkiye’deki tüm yargıçların Erdoğan’ın kontrolünde olmadığını göstermek gerekiyor” dedi.

Kitlesel protestolar ihtimaline de değinen Özel, milyonların katılımıyla barışçıl gösteriler düzenlenebileceğini belirtti ancak detay vermekten kaçındı: “Erdoğan’ın hazırlık yapmasını istemiyorum. O da bizim ne tepki vereceğimizi öngörmeye çalışıyor.”

Özel’in açıklamaları, hem CHP’nin önümüzdeki dönemdeki siyasi stratejisine ışık tutarken hem de muhalefetin olası kitlesel hareketlerine dair güçlü bir işaret olarak değerlendiriliyor.