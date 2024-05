Özgür Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Gezi Parkı olaylarının 11. yıldönümünü anarak, "Son yılların en barışçıl, en geniş katılımlı sivil eylemi #Gezi11Yaşında" ifadesini kullandı. Gezi sürecinde hayatını kaybeden vatandaşları da saygıyla andığını belirtti.

"Haksız Yere Cezaevinde Tutulanlar Serbest Bırakılmalı"

Mesajında, Gezi olayları nedeniyle haksız yere cezaevinde tutulan Can Atalay, Tayfun Kahraman, Çiğdem Mater, Mine Özerden ve Osman Kavala'nın serbest bırakılmasının önemine değinen Özel, "Haksız yere cezaevinde tutulan Can Atalay, Tayfun Kahraman, Çiğdem Mater, Mine Özerden ve Osman Kavala'nın bir an önce özgürlüklerine kavuşmaları ülkenin normalleşmesi önündeki en büyük fırsattır" dedi.

Gezi Olaylarının 11. Yıldönümü

Gezi Parkı olayları, 28 Mayıs 2013 tarihinde Taksim Gezi Parkı'ndaki ağaçların kesilmesini protesto etmek amacıyla başlayan ve kısa sürede tüm Türkiye'ye yayılan geniş katılımlı bir sivil eylem olarak tarihe geçti.