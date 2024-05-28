Konuşmasında sokak hayvanları konusuna değinen Özel, başıboş köpek sorununun bir güvenlik sorunu haline geldiğini ve çözülmesi gerektiğini vurguladı. Ancak bu sorunun çözümünde hayvanların öldürülmesine karşı çıktı.

Gezi Parkı eylemlerinin yıldönümü

Gezi Parkı eylemlerinin 11'inci yıl dönümündeyiz. Buradan Gezi'yi selamlıyorum. Gösteriler, iktidarın orantısız güç kullanmasıyla fevkalade kötü sonuçlar doğurmuştur. Aileleri, ailelerimizdir. Gezi, Türkiye'nin birbirini en çok ailesidir. (Gezi hükümlüleri) Erdoğan ve Bahçeli ile yaptığım görüşmelerde bunun iç hukuk marifetiyle hızla çözülmesi gerektiğini ifade etti. Büyük bir hak ihlali var. AYM kararına rağmen içeride tutulmaları anayasa ihlalidir. Kendilerine zulümdür. Her birisi orada, her birimizin yerine tutulmaktadır. Bu esaret son bulmalıdır.

İliç'teki toprak kayması ve Murat Kurum'un ÇED raporu

Kapasite artışı iznini Murat Kurum’un imzaladı belge) ÇED raporu veriliyor ve facia yaşanıyor. Murat Kurum'un ÇED raporunun altında imzası var. Bilir kişi asli sorumlu şudur diyor ya asli sorumlu bu düzendir, bu düzenden beslenenlerdir. Kuran ve yönetenlerdir.

Hazine Bakanlığı'nın ihbar çağrısı

Vergi kaçıranı görmek için gariban vatandaşın WhatsApp bildirimine mi ihtiyaç var? Geçtiğimiz sene 1.2 trilyon lira KKM ile... Erdoğan'ın dediği gibi fakirden alındı, zenginlere verildi. Tarihin en büyük fakirden zengine fon transferini kim çıkardıysa kul hakkı yiyen de odur.

Sokak hayvanları düzenlemesi

Yaşamlarını tehdit eden kanun çalışmasıyla ilgili endişeler... Tutumumuz net. Bir: Türkiye'de başıboş köpek sorunu vardır. Bu bir güvenlik sorunu haline dönüşmüştür elbette çözülmelidir ancak ekonomi bahanesiyle canları katletmek... Uyutmak diyerek masumlaştırmayın. Uyutmak değil katletmek... Öldürmek niyetinde olanlara sesleniyoruz. 2020 yılında da bu sorun vardı. Tüm partiler oturduk, çalıştık. Komisyon çalışması yapıldı. Bu kitap net. Popülasyonun düşürülmesi için ne uyutma ne itlaf ne öldürme ne canice bir öneri yok. Bunun altında AKP'nin de MHP'nin de imzası var. 101. sayfasında hayvan hakları fonunun kurulması var.

Emeklilere destek mesajı

Güya bu yıl emekli yılıydı. KYK yurdunda kalacaksın... 65 bin kapasite var. Her 250 emekliden biri kalabilir kapasite nedeniyle. Böyle saçmalıkları bir kenara bırakın. Kimsenin bir adım atmaya, bu sözü duymaya niyeti yok anladık. O meydan taşıma belediye işçileri, CHP örgütü yoktu. Yoksullukları kıyafetlerinden belli yüz bin emekli vardı. Yanınızdayız, arkanızdayız. Siz hakkınızı alana kadar biz durmayacağız. Birinci parti olmanın sorumluluğuyla hep birlikte yürüyoruz. Bu meseleyi her platformda gündemde tutmaya devam edeceğiz.

Çay üreticileri için Rize mitingi

Bu pazar Rize'ye gidiyoruz. Çay üreticisinin bıçağı kemiğe dayandı. Çay emekçileri için Rize'de olacağız. Milli servetimiz çayı konuşacağız. Hakkaniyetli taban fiyat için mücadeleye destek vereceğiz. 2 Haziran Pazar günü Rize Cumhuriyet Meydanı'nda olacağız. Türkiye'nin bütün demokratları bu büyük mücadeleye destek vereceğiz.