Milli Savunma Bakanlığı, Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganı atan 5 teğmeni Türk Silahlı Kuvvetleri’nden (TSK) ihraç etti. Olayın ardından CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, sosyal medyada yaptığı açıklamayla teğmenlere destek verdi.

Özel, “Recep Tayyip Erdoğan duysun, o ihraç kararına imza atanlar, buna susanlar duysun ki teğmenlerin geldiği gün siz ihraç olacaksınız” diyerek, hükümete ve karara imza atan yetkililere tepki gösterdi.

İhraç kararı ve tepkiler büyüyor

Özgür Özel'in açıklamaları, sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, Cumhuriyetçi ve Atatürkçü kesimler, ihraç edilen teğmenlere olan desteği giderek arttırdı. Türkiye genelinde, kamuoyunda "Mustafa Kemal'in askerleri" söylemi ile dayanışma mesajları artarak devam ediyor.