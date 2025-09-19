CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir’deki kooperatif davasında yargılanan eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ve eski Genel Sekreter Barış Karcı’nın suçsuz olduğunu açıkladı. Özel, projelerin İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından tamamlanacağını duyurdu.

Özel’den kooperatif duruşması açıklaması

Özel, İzmir’de görülen davada arkadaşlarının haksız yere tutuklandığını belirtti:

“Arkadaşlarımızı, İzmir’de başlayan kooperatiflerde insanları mağdur ettikleri iddiasıyla tutukladılar. Oysa hiçbirinin suç ya da günahı yok.”

"Ekonomik kriz kooperatifleri vurdu"

CHP lideri, kooperatif modelinin ekonomik krizlerden etkilendiğini vurguladı:

“Kooperatifler kurulduğunda işler iyi gidiyordu. Ancak ekonomik kriz geldi, müteahhitler inşaatları yarım bıraktı. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin iştirakleri devreye girmek zorunda kaldı. Bazı projelerde ilerleme %60’a, bazılarında %30’a ulaştı. Henüz başlamayanlar da var.”

"Dava siyasi malzeme haline geldi"

Özel, davanın siyasi malzeme haline getirildiğini söyledi:

“Sürekli ‘evleri teslim etmediniz’ diye yazıyorlar. Oysa mağduriyetin nedeni CHP’li belediyeler değil, ülkenin içine sürüklendiği ekonomik krizdir.”

Türkiye genelinde konut mağdurları var

Özel, diğer bölgelerde yaşanan konut mağduriyetlerine dikkat çekti:

“Esenyurt, Fikirtepe, Gaziosmanpaşa, Tuzla, Arnavutköy… TOKİ mağdurları var. Fikirtepe’de proje 2013’te başladı, 12 yıl geçti, hâlâ tamamlanmadı.”

CHP’li belediyeler sorumluluk üstlenecek

Özel, CHP’li belediyelerin projeleri tamamlayacağını vurguladı:

“İzmir’deki kooperatiflerin tamamı İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı iyi niyet protokolleri ile tamamlanacak. Mağdur bırakmayacağız. Kimse bizi AKP ile karıştırmasın.”