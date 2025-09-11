CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kılıçdaroğlu’na CHP’nin yargı eliyle dizayn edilmesine karşı açıklama yapması çağrısında bulundu, kurultay davasıyla ilgili de değerlendirmelerde bulundu.

Özgür Özel’den Kılıçdaroğlu’na kritik çağrı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Medyascope’a yaptığı açıklamada, CHP’nin önceki dönem Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na çağrı yaptı. Özel, “CHP’nin yargı eliyle dizayn edilmesine karşı en önemli güvencenin kendisinin olduğunu açıklaması çok kıymetli olur. Bu darbe girişimlerine karşı en önemli güvence kendisidir” ifadelerini kullandı.

15 Eylül’de görülecek kurultay davasına da değinen Özel, “Hele hele bugünkü karardan sonra CHP aleyhine bir karar çıkmasını beklemiyorum” dedi.

“İç kavga değil, iktidarın operasyonu”

Özel, İstanbul İl Başkanlığı’na kayyum atanmasına ilişkin, “Bu CHP’nin kendi iç kavgası değil, AK Parti iktidarının planlı bir operasyonu” değerlendirmesinde bulundu. Ankara’daki mahkeme kararını hatırlatan Özel, “İstanbul Kongresi iptal edilemez, iptal etmiyorum, bunu esastan reddediyorum. Bu karar, İstanbul’daki tedbir kararını da hükümsüz kılar” ifadelerini kullandı.

CHP’ye yönelik kurultay iptal davası, 15 Eylül günü saat 10.00’da Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülecek.