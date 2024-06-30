CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kocaeli Gebze’de düzenlenen “Geçinemiyoruz” temalı Emek Mitingi’nde vatandaşlarla buluştu ve önemli mesajlar verdi. Özel, konuşmasında ekonomik sıkıntılardan ve halkın geçim derdinden bahsederek, erken seçim taleplerini güçlü bir şekilde dile getirdi.

Özel, mitingde yaptığı konuşmada, “Biri çıkmış ‘Erken seçim istemek hainliktir’ diyor. Bakın, buradan bu meydandan önce şu sesi duyun: Geçinemiyoruz. Size uyarım şudur: Geçim olmazsa seçim olur,” ifadelerini kullandı.

Ekonomik zorlukların halk üzerindeki etkilerini ve hükümetin bu sorunlara çözüm bulma konusundaki yetersizliğini vurgulayan Özel, halkın erken seçim talebinin meşru bir hak olduğunu savundu.