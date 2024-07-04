İzmir Lokantacılar ve Gazinocular Odası Başkanı Doğan Kılıç, bu projeyi memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, "Belediyelerde hayata geçirilecek bu projeye göre pazardan kasaba, doğalgazdan ulaşıma her türlü hizmet tek bir sosyal yardım kartında toplanacak. Bu kart kapsamına lokantalar da dahil edilebilir" dedi.

Kılıç, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in toplumda zor durumda olan emeklilere yönelik uygulamak istediği sistemin yararlı olacağını belirtti. "İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Cemil Tugay ile bir araya gelmek istiyoruz. Ortak düşünceye sahibiz. Cemil Başkanımız ile önceden de beraber çalıştık. Kendisinin esnaf dostu yapısı olduğunu iyi biliyoruz. Biz de toplumda ihtiyaç sahibi kesimlere daha fazla yardım edilmesini arzuluyoruz. Gerçek ihtiyaç sahiplerine ilk elden, kendi katkılarımızı da ilave ederek hizmet götürmek istiyoruz. Bizim amacımız üzüm yemek, toplumsal dayanışma ruhunu desteklemek. Bu meyanda ekonomik şartlar altında işleri azalan, her geçen gün girdilerine ayrı zam gelen lokantacı esnafını rahatlatmaktır" diye konuştu.

Yüzde 25 ekstra indirim olacak

Kent Lokantası projesinin ana fikrine karşı olmadıklarını belirten Başkan Doğan Kılıç sözlerini şöyle sürdürdü: "Sosyal yardımlaşma projesinde bizim de tuzumuz olsun istiyoruz. İBB daha önceden pek çok işkolunda esnaf teşkilatıyla birlikte hayata geçirdiği İzmir Şehir Kart projesine lokantacıları da dahil etsin. Biz de kartla yemek yiyen İzmirlilere ayrıca yüzde 25 oranında bir indirim uygulayalım. Büyükşehir Belediye Başkanımızdan randevu talebinde bulunduk. Bir araya geldiğimiz takdirde ortak yolda buluşup, İzmir halkına verilen hizmetin aralıksız sürdürüleceğine inanıyorum. Bu düşüncemiz hayata geçirilirse, insanlar belediyenin katkısından daha fazla şekilde karttan yararlanmış olurlar. Hem de büyük sıkıntılar yaşayan lokantacı esnafına bir nebze olsun cansuyu verilmiş olur. Bu projeyi ilçe belediyeleri ile münferit olarak da gerçekleştirebiliriz. Biz her türlü işbirliğine hazırız."

Özel ne dedi?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, X hesabındaki paylaşımında tüm CHP’li belediyelerde "Emekli Halk Kart" uygulamasının başlatılacağını açıkladı. Özel, kartla bütün hizmetlerin tek isimde ortaklaşacağını belirterek, "Kartınıza yüklenmiş hizmet ne ise gittiğiniz yerde bu hizmetlerden yararlanacaksınız" dedi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın da göreve geldiğinde ilk uygulamalarından biri Emekli Dayanışma Kartı’nı hayata geçirmek oldu. Kart sahibi emekliler, su kullanımının ilk 4 metreküpünden ücretsiz faydalanacak ve market ile kira desteği de alacak.