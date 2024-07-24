CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Lozan Barış Antlaşması'nın imzalanmasının 101. yıl dönümü vesilesiyle bir anma mesajı paylaştı. Özel, açıklamasında Lozan'ın Türkiye'nin bağımsızlığını tescil ettiren diplomatik bir zafer olduğunu vurgulayarak, antlaşmanın kahramanları arasında yer alan İsmet İnönü ve milli mücadele kahramanlarını saygıyla andı.

Lozan'ın önemi ve Özel'in mesajı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Lozan Barış Antlaşması'nın 101. yıl dönümü dolayısıyla resmi sosyal medya platformu X üzerinden bir açıklama yaptı. Özel, mesajında Lozan'ın Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını uluslararası alanda tescil ettiren bir diplomatik başarı olduğunu belirtti. Ayrıca, İsmet İnönü'nün Lozan'daki rolüne ve antlaşmanın Türkiye için taşıdığı öneme dikkat çekti.

Özgür Özel'in paylaşımında şu ifadeler yer aldı: "Bağımsızlığımızı dünyaya tescil ettiren diplomatik zaferimiz Lozan Barış Antlaşması'nın 101'inci yıl dönümünde Lozan kahramanımız, 2'nci Cumhurbaşkanımız İsmet İnönü ve milli mücadele kahramanlarımızı saygıyla ve minnetle anıyorum."

Tarihi bir dönüm noktası: Lozan Barış Antlaşması

24 Temmuz 1923'te imzalanan Lozan Barış Antlaşması, Türkiye'nin bağımsızlığını uluslararası alanda tanıyan ve Osmanlı İmparatorluğu'nun sona erdiğini resmen ilan eden bir belge olarak tarihe geçti. Antlaşma, Türkiye'nin bugünkü sınırlarının çizilmesinde ve ulusal egemenliğin tanınmasında önemli bir rol oynadı. Lozan, Türkiye'nin diplomatik zaferlerinden biri olarak kabul edilir ve her yıl dönümünde anılır.

İsmet İnönü ve Milli Mücadele Kahramanları'na saygı

Özel, İsmet İnönü'nün Lozan'daki liderliğini ve antlaşmanın başarısındaki kritik rolünü vurguladı. Lozan görüşmelerine başmüzakereci olarak katılan İnönü, Türkiye'nin çıkarlarını savunmuş ve ülkenin bağımsızlığını tescil ettiren bu önemli anlaşmanın mimarlarından biri olmuştur. Özel, ayrıca, milli mücadelede emeği geçen tüm kahramanları saygıyla andığını ifade etti.

CHP'nin Lozan'ın önemi konusundaki tavrı

CHP, Lozan Barış Antlaşması'nın Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş sürecindeki kritik önemini her yıl dönümünde vurgulayan açıklamalar yapmaktadır. Bu bağlamda, parti, Lozan'ın Türkiye'nin bağımsızlığını ve egemenliğini koruma konusundaki kararlılığının bir simgesi olduğunu savunmaktadır. CHP'nin lider kadrosu, Lozan'ın kazanımlarının korunması gerektiği konusunda kamuoyunu bilgilendirme çabalarını sürdürmektedir.