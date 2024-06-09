Partisinin tarımsal üretime bakış açısını anlatan Özel, Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki'nin çalışmalarını överek, “Ben Ömer Eşki’nin köylere hizmet için duyduğu heyecandan son derece memnunum. Ömer Başkan köylere kümes ve tavuk yardımı yapılacağını, yumurta alım garantisi vereceğini, keçi, koyun verilerek köylüden süt ve et almayı garanti edeceğini söyledi. Ben de sizin gibi bu genç kardeşimizi yürekten alkışlıyorum. Biz Cumhuriyet Halk Partililer olarak köylerden destek isterken boşuna konuşmuyoruz. Ne söylediysek onu yapıyoruz” dedi.

Genel Başkan Özgür Özel, Bornova Belediyesi’nin köylere yönelik yatırımlarını tek tek sayarak, “Bu festivale sahip çıkmasını, Gökdere'deki aşure etkinliklerini geniş kapsamlı yapacak olmasını, tüm köylerde asfalt işini bu yaz bitirme sözü vermesini çok önemsiyorum. Köy yollarının, ova yollarının, bahçe yollarının asfaltlanması son derece önemli. Muhtarlıkları onardığını, camileri güzelleştireceğini, Kavaklıdere ve Yeşilçam'a okul yapacağını, Çiçekliköy’de sağlık evini onaracağını ve Gökdere'ye bir spor tesisi ve köy kahvesi kazandıracağını öğrendim. İki ay gibi kısa bir zamanda bu kadar önemli sözün tutulma yoluna girmesini, adımların atılmasını, bugün bu festivalde bir arada olmamızı son derece önemsiyorum" diye konuştu

Satamadığınız ürün bizimdir

CHP Genel Başkanı Özgür Özel konuşması sırasında, Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki’yi yanına davet ederek, “Bornova’da 12 köy var. Bu köylerde çeşitli şeyler üretilip satılmaya çalışılıyor. Satarlarsa Allah bereket versin. Satmazlarsa ne yapacaksın?” diye sordu. Bunun üzerine Başkan Eşki, “Şu anda da yaptığımız gibi köylüden satın alıp kuracağımız Kent Market’lerde ihtiyaç sahibi Bornovalılara dağıtacağız” dedi. Bunun üzerine Genel Başkan Özel, “Ömer Eşki’nin yönettiği yerde köylünün dalında, ambarında, kasasında ürün kalmayacak. Fiyatı beğenirseniz tüccara satar, paranızı cebinize koyarsınız. Ürün satılmıyorsa, bizimdir. Alacağız. Söz veriyoruz. Sizin ürettiğiniz ürünü öncelikle ihtiyaç sahiplerine dağıtacağız” diye konuştu.

Beka sorunu tarımda

Bornova Belediyesi’nin yeniden canlandırıp 7’ncisini düzenlediği Beşyol Köyü’ndeki Kiraz Festivali büyük coşkuya sahne oldu. Köylünün ürettiği kirazları stantlarda satıp gelir elde ettiği Festival’e CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in katılımı büyük heyecan yarattı. Bornova’nın yanı sıra İzmir’in tümünden ziyaretçilerin de büyük ilgi gösterdiği Festival’de Özel, Türkiye’nin tarımda geldiği olumsuz tabloyu anlattı. Özel, özellikle 500 bin çiftçinin üretimden çekilmiş olmasının Türkiye için büyük bir tehlike olduğuna dikkat çekti, “Asıl beka sorunu budur” dedi.

Köylü doğduğu yerde doysun diye

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki de yaptığı konuşmada, eski köy yerleşimlerini kırsal mahalle statüsüne geçirme sözünü hatırlatarak, “Bu sözümüzü Temmuz ayında yerine getireceğiz. Tarımsal üretim yapan mahallelerimiz yeniden kırsal mahalle statüsüne dönecek. Kooperatiflerimiz aracılığıyla tarımsal üretimi destekleyeceğiz. Köylünün doğduğu yerde doyabilmesi için ne gerekiyorsa yapacağız” diye konuştu.

Ömer Başkanın festivale sahip çıkması çok önemli

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ise, “Ömer Başkanın Beşyol Köyü’ndeki festivale sahip çıkması, tarımsal üretime destek sözleri vermesi bizim için çok kıymetli” dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Festival alanına girişinde coşkuyla karşılandı. Özel’e karşılama çiçeğini Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki’nin kızı Asya takdim etti. Başkan Eşki, Genel Başkan Özel’e “İkinci Yüzyılın Lideri Özgür Özel” yazılı bir poşu, kasket ve körüklü çizme ile Bornova’da üretilen tarımsal ürünlerden oluşan bir sepet hediye etti.

Yoğun katılım

Festivale CHP Sözcüsü Deniz Yücel, Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan ve İzmir Milletvekili Ednan Arslan, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, CHP Bornova İlçe Başkanı Ertürk Çapın’ın yanı sıra Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ile ilçe belediye başkanları, CHP il ve ilçe yöneticileri, belediye meclis üyeleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de katıldı. Festivale daha önce Bornova Belediye Başkanlığı ve CHP Genel Sekreterliği görevlerini yapan Prof. Dr. Kamil Okyay Sındır ile Sındır’dan ile önceki dönem Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila’nın yanı sıra İzmir’in her köşesinden binlerce ziyaretçi de katıldı.

Dereceye girenler belli oldu

Festival kapsamında düzenlenen “En Güzel Kiraz Yarışması”nda Mustafa Güler birinci, Ramazan Kocabıyık ikinci, Remziye Şeker ise üçüncü oldu. Birinciye çapa makinesi, ikinciye ilaçlama makinesi, üçüncüye motorlu testere hediye edildi. Festivalde, halk oyunları gösterisinin yanı sıra Ceyhun Şişmanoğlu, Selda Kesgi Dinç ve Fulya Atıl’ın sahne alacağı konser de ziyaretçileri coşturdu.