CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin 22’nci Olağanüstü Kurultayı öncesi eski genel başkanlar Kemal Kılıçdaroğlu, Hikmet Çetin ve Murat Karayalçın’ı telefonla arayarak kurultaya davet etti.

Özel’den üç eski genel başkana davet

CHP Genel Merkezi’nin aktardığına göre, Özgür Özel kurultay öncesi Kemal Kılıçdaroğlu, Hikmet Çetin ve Murat Karayalçın ile görüştü. Özel’in üç ismi de kurultay salonuna davet ettiği bildirildi.

Kurultay yarın başlıyor

CHP’nin 22’nci Olağanüstü Kurultayı, yarın Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Kurultay, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayacak.

Bin 127 kayıtlı delegenin oy kullanacağı kurultayda, önce başkanlık kurulu seçilecek. Ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel açılış konuşmasını yapacak.

Güven oylaması ve seçim süreci

Kurultayda genel başkan, Parti Meclisi (PM) üyeleri ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyeleri için güven oylaması yapılacak. Daha sonra genel başkanlık, PM ve YDK üyelikleri için ayrı ayrı seçimler gerçekleştirilecek.