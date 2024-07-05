Salihli Belediye Başkanı Mazlum Nurlu, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'i ziyaret etti. Ziyaret sırasında, Salihli Belediyesi'nin güncel ve geleceğe yönelik projeleri üzerine karşılıklı olarak fikir alışverişi yapıldı. Başkan Nurlu, özellikle ilçenin simgesi haline gelmiş Salihli kirazını Genel Başkan Özel'e takdim etti ve ilçenin tarımsal zenginlikleri hakkında bilgi verdi.

Ziyaretin önemine vurgu yapan Başkan Nurlu, "Salihli Belediyesi olarak, ilçemize sunduğumuz hizmetler ve gerçekleştirdiğimiz projelerle hemşehrilerimize değer katmayı hedefliyoruz. Bu çerçevede, Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in bizleri kabul ederek projelerimizi dinlemesi ve desteklerini ifade etmesi, bizim için büyük bir onur ve motivasyon kaynağıdır" dedi.

Başkan Nurlu ayrıca, Genel Başkan Özel'e misafirperverliği ve ilgisinden dolayı teşekkürlerini iletti. Salihli'nin kalkınması ve gelişmesi için ortak çalışma iradesini vurgulayan Nurlu, "Önümüzdeki dönemde de ilçemizin sosyal, kültürel ve ekonomik alanlarda daha da ileriye taşınması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Genel Başkanımızın desteği ve ilgisiyle bu hedeflere daha hızlı ulaşacağımıza inanıyoruz" şeklinde konuştu. Ayrıca Salihlili hemşehrilerine Genel Başkan Özel'in selamını iletmekten mutluluk duyduğunu ifade etti.

Genel Başkan Özgür Özel ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Salihli Belediyesi'nin ilçe için yaptığı çalışmaları takdirle karşıladığını belirtti. Özel, ilçenin tarımsal ürünleri ve kültürel zenginliklerinin korunması ve geliştirilmesi adına yapılan çalışmalardan dolayı Başkan Nurlu'ya teşekkür etti ve ileriki dönemlerde de işbirliğini sürdürme niyetini ifade etti.