CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Her şeyimizle seçime hazırız" diyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan’a karşı sert mesajlar verdi. Ekrem İmamoğlu da paneldeydi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ülke Politikaları Vakfı tarafından düzenlenen “Modern Hukuk ve Yargının Siyasallaşması” panelinde önemli açıklamalarda bulundu. Konuşmasında, yaklaşan seçimler için CHP'nin hazırlığını vurgulayan Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seslenerek, "CHP her şeyiyle seçime hazır, adayımız hazır. Çıkarsın karşıma, alırsın cevabı. Seni orada Akın Gürlek bile kurtaramaz" dedi.

Özel, belediyelere yapılan operasyonlara da değinerek, “Manisa Belediyesi'ni yeni aldık. 8 dosya verdik ama kapağını açan yok” ifadelerini kullandı. Bu açıklamalar, hükümetin belediyeler üzerinde baskı kurduğuna yönelik CHP’nin eleştirilerinin bir yansıması olarak dikkat çekti.

Ekrem İmamoğlu da katıldı

Özel’in bu önemli açıklamalar yaptığı panelin açılışına, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP Cumhurbaşkanı adayları arasında adı öne çıkan Ekrem İmamoğlu da katıldı.

CHP her şeyi ile seçime hazır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenerek ''Millet ne diyorsa o olsun, hodri meydan, benim partim hazır, ben hazırım, CHP herşeyi ile seçime hazır, adayımız hazır, çıkarsın karşıma alırsın cevabı. Seni orda Akın Gürlek kurtaramaz'' ifadelerini kullandı.

Özgür Özel şu açıklamaları yaptı:

"Dimdik ayaktayız, korkmuyoruz, yılmıyoruz, sinmiyoruz. Hakimler, savcılar bir iktidar partisinin memuru haline geldiğinde ne olduğunu hep birlikte yaşıyoruz. Biz CHP olarak yüz yıl önce bu ülkeye tek adam rejiminin yerine demokrasiyi ortaya koyduk. Yasaklardan kurtulacağını, yolsuzlukla mücadele edileceğini ifade ederek birileri iktidara geldi. Kendisinden önceki hükümetin ortaya koyduğu katı politikalar sonuçlarını vermeye başlamıştı, üstüne de gerçek niyetlerini ustalıkla gizledikleri için 'becerikliymiş' gibi göründüler. İmkan ellerine geçer geçmez yaptıkları ilk iş yargıyı ele geçirmek oldu.

"Fiili gözaltı uyguluyorlar"

Bugün sabah Cem Aydın kardeşimin dün kurumsal hesaptan yapılan bir paylaşım nedeniyle sabah 8 polis gitti kapısına. Telefon açar çağırırsın, 8 polis kapıya gelmiş. Gözaltı kararı var mı yok ama fiili gözaltı uyguluyorlar. Gittiler ifade alındı, hakime sevk etti, 'Gözaltı yok' diyorlar. Zihniyet polis devleti zihniyeti. Tarihin öyle bir noktasındayız ki burada kuvvetler ayrılığı olabilir mi?. Kaddafi de Saddam da tek adamdılar ve hukukun üstlüğüne inanmıyorlardı. O rejimleri çökerttiler.