Özgür Özel'den Şehitkamil Belediye Başkanı Yılmaz'a Ziyaret

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Gaziantep’te düzenlenen Fıstık Mitingi'ne katılmak üzere geldiği Gaziantep'te, Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz’ı makamında ziyaret etti. Özel, ziyaret sırasında Yılmaz’ın görev süresi boyunca gerçekleştirdiği projeleri övdü ve Şehitkamil Belediyesi'nin 6. aya doğru ilerleyen süreçte önemli işler başardığını belirtti. Özel, “Genç bir belediyenin yaptığı bu projelerden onur ve gurur duyduk. Bundan sonra da inşallah 5 yıl boyunca burada önemli işler yapılacak” diye konuştu.

"Gaziantep’e mahcup olmayacağız"

Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Gaziantep ve partisine mahcup olmamak adına çalıştıklarını vurguladı ve şunları söyledi: “Genel Başkanım, Türkiye’nin 6. büyük ilçesi Şehitkamil Belediyesi’ne hoş geldiniz. Siz bize inandınız, Gaziantepli bize güvendi ve bugün buradayız. Her günümüzü her anımızı size mahcup olmamak adına, Gaziantep’imize mahcup olmamak adına hizmet etmek için sürdürüyoruz.”

Gaziantepliye sahip çıkma sözü

Özgür Özel, Gaziantep’e gelme amacının fıstık üreticilerinin sorunlarını dile getirmek olduğunu belirtti ve Gaziantep ekonomisinin önemine dikkat çekti. “Gaziantep’te fıstık üreticisinin kazandığı paranın tüm Gaziantep ekonomisine etki ettiğini görüyoruz. Bu yüzden de Gaziantep’in tüm sorunlarını bütünleşik olarak ele alacağız ve Gaziantep’e sahip çıkmaya devam edeceğiz” dedi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi hedefi

Özel, CHP’nin bir sonraki seçimlerde Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’ni kazanma hedefini yineleyerek, önceki seçimlerde yaşanan başarısızlığın öğrenilmiş çaresizliğe bağlı olduğunu belirtti. “Maalesef Gaziantep kötü yönetiliyor. İktidar partisi aldığı oyların karşılığını vermediği bir süreci yaşatıyor. Ama bir sonraki seçimde Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’ni kazanacağız” diye aktardı.

Umut Yılmaz'ın projeleri ve CHP'nin vizyonu

Özel, Belediye Başkanı Umut Yılmaz’ın projelerini överken, Şehitkamil Belediyesi'nin sosyal belediyecilik vizyonuna uygun olarak hayata geçirdiği projelerden memnuniyet duyduğunu dile getirdi. “Kısa sürede dökülen 40 bin ton asfalt, kreş açılışları ve yoksul mahallelerdeki projelerle çok önemli işler yapıldı. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı olarak bu projelerden onur ve gurur duyduk” dedi.

Türkiye’nin geleceğine dair konuşan Özgür Özel, “Cumhuriyet Halk Partisi’nin ikinci yüzyıldaki iktidarının anahtarı sizlersiniz. İyi ve dürüst çalıştıkça, israfı bitirdikçe halkın takdirini kazanacağız. Bu işin çaresi Cumhuriyet Halk Partisi’nin iktidar olmasıdır. Kendimiz için değil bu ülke için” ifadelerini kullandı.

"CHP, Türkiye'deki tüm demokratların partisidir"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhuriyet Halk Partisi’nin Türkiye’deki tüm demokratların partisi olduğunu belirterek, “Cumhuriyet Halk Partisi, sosyal demokratların olduğu kadar muhafazakar demokratların, milliyetçi demokratların, Kürt demokratların ve Türkiye’deki bütün demokratların partisidir. Bu iktidarı değiştirmenin ve bu ülkenin yüzünü güldürme zamanıdır” diye ekledi.